Real Time Big Data: Hana tem 31% e Daniel, 29%, no 1º turno no Pará

A disputa pelo governo do Pará registra um cenário de empate técnico na liderança, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 4. No cenário estimulado de primeiro turno, a governadora Hana Ghassan (MDB) pontua com 31% das intenções de voto.

Na segunda posição, o candidato Dr. Daniel Santos (Podemos) alcança 29% da preferência do eleitorado. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos dividem a primeira colocação no limite estatístico.

Mário Couto (DC) aparece na terceira posição com 12%. Entre os demais nomes, Araceli Lemos (PSOL) tem 4%, seguida por Cléber Rabelo (PSTU) com 1%. A candidata Raquel Brício (UP) não pontuou. Votos brancos e nulos somam 7%, enquanto os indecisos representam 16%.

Em uma simulação de confronto direto no segundo turno, o cenário de empate técnico se mantém. Daniel Santos oscila numericamente à frente com 38% das intenções de voto, contra 36% registrados por Hana Ghassan.

Neste cenário, os eleitores que pretendem votar em branco ou anular representam 12% da amostra. Aqueles que não sabem ou optaram por não responder somam 14%.

Avaliação do executivo e índices de rejeição

A gestão estadual possui ampla base de apoio. O trabalho da governadora Hana Ghassan é aprovado por 73% dos entrevistados e desaprovado por 21%, enquanto 6% não opinaram.

Na avaliação qualitativa, 50% consideram a administração ótima ou boa. Outros 31% julgam regular, e 16% avaliam como ruim ou péssimo.

No critério de rejeição eleitoral — quando o eleitor afirma que conhece o candidato, mas não votaria nele —, Mário Couto lidera com 50%.

Na sequência, aparecem Cléber Rabelo com 49%, Araceli Lemos marcando 33% e Dr. Daniel Santos com 32%. A governadora Hana Ghassan apresenta a menor taxa de rejeição entre os principais postulantes, com 27%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 30 de julho e 03 de agosto de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento não especifica contratante no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo PA-08492/2026.