Real Time Big Data: Lula tem 42 pontos de vantagem contra Flávio Bolsonaro no Ceará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial com folga no Ceará, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 8. O mandatário registra 61% das intenções de voto no primeiro turno.

Em segundo lugar, mais de 40 pontos atrás, o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 19%. Augusto Cury (Avante) aparece na terceira posição com 8%, enquanto Renan Santos (Missão) marca 2%. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível mas ainda consta como ‘concorrendo’ no TSE, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) pontuam com 1% cada.

O mesmo patamar de 1% é registrado pela soma dos candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata). Votos nulos e brancos representam 3% do eleitorado, exatamente o mesmo índice dos entrevistados que não sabem ou preferiram não responder.

Segundo turno, rejeição e avaliação do executivo

Em uma eventual disputa direta no segundo turno, o cenário aponta para uma consolidação do atual presidente no estado. Lula registra 65% das intenções de voto, abrindo ampla vantagem contra os 27% de Flávio Bolsonaro.

Nesse cenário de maior polarização entre PT e PL, os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 4%. Aqueles que não sabem ou não responderam também representam 4% do total apurado.

O levantamento também mediu o potencial de rejeição dos presidenciáveis em formato de múltipla escolha. Flávio Bolsonaro lidera o índice, com 58% dos entrevistados se negando a escolhê-lo. Pablo Marçal é rejeitado por 39% do eleitorado e Renan Santos por 35%.

O presidente Lula é descartado por 31% dos cearenses, seguido por Ronaldo Caiado com 26%. Romeu Zema e Augusto Cury dividem numericamente o mesmo nível de rejeição, marcando 24% cada.

A pesquisa mediu ainda a percepção sobre a atual gestão federal. O governo petista é aprovado por 65% e desaprovado por 33%. Qualitativamente, 42% classificam a administração como ótima ou boa, 30% como regular e 27% como ruim ou péssima.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 03 e 07 de setembro de 2026, por meio de questionários padronizados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BR-05643/2026.