Eleições 2026: entenda como é o trabalho do mesário e como se voluntariar

Os mesários são responsáveis por auxiliar os eleitores e prestar suporte durante os dias de votação. O trabalho é voluntário, mas oferece algumas vantagens para as pessoas que ajudarem nos dias de pleito.

Os cidadãos que se candidatarem a mesário deverão estar disponíveis para o primeiro e o segundo turno. Em 2026, eles estão agendados para o primeiro e o último domingo de outubro, dia 4 e 25, respectivamente.

Além dos mesários, as zonas eleitorais também contam com suporte de um presidente da seção e dos secretários.

Quem trabalha nas eleições?

O treinamento dos mesários é oferecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e deve ser realizado por todos os voluntários, inclusive por aqueles que já auxiliaram nas eleições nos anos anteriores.

Confira as funções que cada cargo exerce nas zonas eleitorais.

Presidente da seção eleitoral: é responsável por manter a ordem na zona eleitoral e pode solicitar apoio da força pública, se necessário;

é responsável por manter a ordem na zona eleitoral e pode solicitar apoio da força pública, se necessário; Mesários: auxiliam o presidente e o substituem em caso de ausência;

auxiliam o presidente e o substituem em caso de ausência; Secretários: preenchem a ata da mesa receptora de votos e registram as ocorrências no campo "Anotações".

Quais são as funções do mesário?

De forma geral, os mesários são responsáveis por auxiliar os eleitores e orientar em dúvidas sobre local da votação e documentação necessária.

Eles também são encarregados de operar a urna, se for preciso.

Identificação dos eleitores: conferir documentos e verificar se eles estão aptos a votar na seção eleitoral;

conferir documentos e verificar se eles estão aptos a votar na seção eleitoral; Organizar o fluxo: garantir que os eleitores sigam o processo corretamente, desde a chegada à seção eleitoral até a votação na urna eletrônica;

garantir que os eleitores sigam o processo corretamente, desde a chegada à seção eleitoral até a votação na urna eletrônica; Conferir documentações: verificar as credenciais dos fiscais de partido que passam pela seção;

verificar as credenciais dos fiscais de partido que passam pela seção; Operar a urna eletrônica: iniciar o processo de votação, liberar a urna para cada eleitor e prestar assistência em caso de dúvidas;

iniciar o processo de votação, liberar a urna para cada eleitor e prestar assistência em caso de dúvidas; Garantir o sigilo do voto: zelar para que o eleitor tenha privacidade na hora de votar;

zelar para que o eleitor tenha privacidade na hora de votar; Emitir o comprovante: entregar o recibo de votação para o eleitor após sua saída da cabine com a urna;

entregar o recibo de votação para o eleitor após sua saída da cabine com a urna; Registrar ocorrências: anotar em ata qualquer problema ou irregularidade durante o processo eleitoral;

anotar em ata qualquer problema ou irregularidade durante o processo eleitoral; Encerrar a votação: finalizar o processo de votação no horário estipulado e preparar a urna para o envio dos resultados.

Pré-requisitos para ser mesário

Os mesários precisam ter mais de 18 anos e estar com situação regular com a Justiça Eleitoral. Ou seja, eles não podem ter justificativas ou multas pendentes, por exemplo.

A candidatura é proibida para os seguintes grupos:

Candidatos a cargos em votação;

Cônjuges e parentes de até segundo grau dos candidatos;

Membros de diretórios de partidos políticos;

Autoridades e agentes policiais;

Funcionários que ocupam cargos de confiança do Executivo;

Pessoas que pertencem ao serviço eleitoral;

Menores de 18 anos;

Ocupantes, mesmo que voluntários, em cargos de agente de segurança penitenciária, agente de escolta e da vigilância penitenciária e guardas civis municipais.

Benefícios para os mesários voluntários

Os voluntários como mesários durante as eleições têm direito a alguns benefícios durante e após o pleito.

Entre eles:

Direito a dois dias de folga remunerada por dia trabalhado;

Auxílio-alimentação de R$ 60 por turno trabalhado no dia das eleições;

Vantagem em desempate em concursos públicos;

Utilizar os dias trabalhados como horas complementares em cursos universitários.

Como ser mesário nas eleições?

As inscrições para mesário devem ser realizadas no portal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado.

A indicação é que as inscrições sejam realizadas até junho ou julho para aumentar as chances de convocação na primeira chamada.