Datafolha, Real Time Big Data e Paraná: pesquisas para presidente da semana

A primeira semana de março será marcada pela divulgação de diversas pesquisas de intenção de voto para os cargos de presidente, senador, governador e deputados nas eleições de 2026.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 29 levantamentos devem ser divulgados até a próxima segunda-feira, 9.

De acordo com a listagem, a expectativa é que cerca de 12 pesquisas de sondagem presidencial sejam divulgadas nesta semana, incluindo levantamentos feitos pelos institutos Datafolha, Real Time Big Data e Paraná Pesquisas.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

No período de campanha eleitoral, é proibida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.