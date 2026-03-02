Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Datafolha, Real Time Big Data e Paraná: pesquisas para presidente da semana

Ao menos 29 levantamentos para presidente, governadores estaduais, senadores e deputados estão registrados no TSE e devem ser divulgados até a próxima segunda-feira

Pesquisas eleitorais: semana terá ao menos 29 levantamentos, segundo registros no TSE (Evaristo Sa/AFP/Getty Images)

Pesquisas eleitorais: semana terá ao menos 29 levantamentos, segundo registros no TSE (Evaristo Sa/AFP/Getty Images)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 2 de março de 2026 às 15h51.

A primeira semana de março será marcada pela divulgação de diversas pesquisas de intenção de voto para os cargos de presidente, senador, governador e deputados nas eleições de 2026.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 29 levantamentos devem ser divulgados até a próxima segunda-feira, 9.

De acordo com a listagem, a expectativa é que cerca de 12 pesquisas de sondagem presidencial sejam divulgadas nesta semana, incluindo levantamentos feitos pelos institutos Datafolha, Real Time Big Data e Paraná Pesquisas.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

No período de campanha eleitoral, é proibida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:PolíticaEleiçõesEleições 2026Pesquisas eleitorais

Mais de Brasil

Explosão abre cratera na rua da Consolação, em São Paulo

Câmara deve votar PEC da Segurança Pública nesta semana

Com quantos votos se elege um deputado? Entenda o quociente eleitoral

Ato contra governo federal e STF reuniu mais de 20 mil pessoas na Avenida Paulista, aponta USP

Mais na Exame

Tecnologia

O plano da Hyundai para vencer a Tesla com um exército de robôs operários

Carreira

Como sair do modo ‘salvador da empresa’ e voltar a liderar com leveza

Casual

Belmond leva experiências de seus hotéis à Casa Higienópolis

Inteligência Artificial

O que o Nano Banana melhorou na nova atualização