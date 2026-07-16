JHSF chega a R$ 12 bi sob gestão e quase 50% de participação do Cidade Jardim

A JHSF Capital anunciou nesta quarta-feira a aquisição de uma fatia de 16,99% do Shopping Cidade Jardim. A operação foi estruturada por meio de um fundo dedicado e captou R$ 400 milhões, distribuídos em duas classes de cotas: a sênior, alocada majoritariamente pelo Itaú em seus canais Private e Personnalité, e a subordinada, destinada a investidores e parceiros da JHSF Capital, com destaque para o G5 Partners.

O modelo permitiu acomodar perfis distintos de investidores, contemplando tanto aqueles em busca de renda periódica quanto os que priorizam ganhos de capital.

Na cota sênior, o Itaú investiu R$ 235 milhões, totalmente alocados em menos de três dias, enquanto a cota subordinada recebeu R$ 150 milhões da G5 Partners, marcando a primeira parceria do multi-family office com a JHSF Capital. Com mais de R$ 40 bilhões sob gestão, a G5 traz experiência e robustez ao fundo, reforçando a estratégia da JHSF de consolidar sua presença no segmento de alta renda.

O aporte aumenta a participação total da gestora no Cidade Jardim para 49,99%, elevando o patrimônio sob gestão da JHSF Capital para R$ 12 bilhões.

Para a gestora, o shopping não é apenas um ativo financeiro, mas um ativo estratégico, que combina localização privilegiada e um mix de marcas internacionais de luxo. Entre os destaques do empreendimento estão a inauguração de lojas inéditas na América Latina, como Loro Piana, Alaïa, James Perse e Fusalp, além de experiências gastronômicas premium, incluindo Carbone e Loulou.

O Cidade Jardim também expande marcas já presentes, com ampliação da flagship da Christian Dior, a nova loja da Tiffany & Co., assinada pelo arquiteto Shigeru Ban, e a chegada de Chanel, Prada e Hermès, somando cerca de 3.500 m² adicionais de ABL (Área Bruta Locável), que eleva o total do shopping para aproximadamente 52.000 metros quadrados.