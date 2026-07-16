'Lula não tem mais condições de ser presidente', diz Flávio Bolsonaro após tarifaço dos EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu nesta quinta-feira, 16, ao novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em uma publicação no X (antigo Twitter), feita em resposta ao post do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o senador afirmou que Lula "não tem mais condições de ser o presidente do Brasil" e atribuiu ao petista a responsabilidade pela atual situação do país.

Lula não tem mais condições de ser o presidente do Brasil. Estamos num avião sem piloto. O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente e se tornou um perigo para a nossa nação. Quem olha pro Lula não enxerga futuro. Enxerga passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência, vingança… Chega! O Brasil tem futuro, mas não tem mais tempo a perder! — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 16, 2026

Críticas após postagem de Marco Rubio

Na publicação, Flávio Bolsonaro comparou Lula ao ex-presidente americano Joe Biden, chamando-o de "Biden brasileiro". O senador também afirmou que o presidente está "ranzinza, inconsequente" e que "se tornou um perigo para a nossa nação".

A mensagem foi publicada em resposta ao post de Rubio, que responsabilizou o governo brasileiro pela decisão dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre a maior parte das importações vindas do Brasil.

Rubio disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não negociou com os EUA "de boa-fé" e atribuiu ao presidente brasileiro a responsabilidade pela decisão do governo Donald Trump de impor a nova tarifa.

A medida foi oficializada na noite de quarta-feira, 15, pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR). A sobretaxa de 25% entra em vigor em 22 de julho e será somada às alíquotas de importação já existentes para os produtos brasileiros.

Segundo o governo americano, a decisão encerra uma investigação comercial conduzida com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. O governo brasileiro afirmou que recorrerá aos instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade para responder às novas tarifas.