Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro tem 51% e Lula, 29%, no 1º turno no Acre

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem o favoritismo do eleitor do Acre, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 18. No cenário estimulado de primeiro turno, o pré-candidato tem 51% das intenções de voto.

Em segundo lugar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 29%. Bem atrás, os demais pré-candidatos somados não passam de 15%. Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás, aparece com 3% das intenções de voto.

Renan Santos (Missão), o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa (DC), e Aécio Neves (PSDB), têm 2% cada um. Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (Mobiliza) registram 1% cada. Votos brancos e nulos somam 3%, mesmo índice de indecisos.

Segundo turno, rejeição e aprovação

Em um cenário de segundo turno entre o presidente e o filho de Jair Bolsonaro, Flávio vence com 58% contra os 32% de Lula. Votos brancos e nulos somam 5%, mesmo índice de indecisos.

Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum para presidente da República, 62% dos respondentes citaram o petista, o maior índice registrado no levantamento.

Na sequência aparecem Aécio Neves, com 42% de rejeição, e Flávio Bolsonaro, mencionado por 37% dos entrevistados. Cabo Daciolo registra 35%, enquanto o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tem 33%. Romeu Zema aparece com 30%, seguido por Samara Martins (UP), com 29%.

Entre os demais nomes avaliados, Rui Costa Pimenta (PCO) e Joaquim Barbosa registram 27% de rejeição cada. Renan Santos aparece com 26%, enquanto Hertz Dias (PSTU) soma 25%. Edmilson Costa (PCB) e Augusto Cury têm 24% cada.

Sobre a gestão de Lula à frente do Executivo, 64% dos entrevistados desaprovam o que está sendo feito, 28% aprovam e 8% não responderam.

Na questão qualitativa, 49% consideram o mandato ruim ou péssimo, 24% acham regular e, 22%, ótimo ou bom.

A Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 16 e 17 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-08879/2026.