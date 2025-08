No Rio, avaliação positiva de Lula sobe e negativa cai, diz Futura

O trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reprovado pela maioria dos moradores do Rio de Janeiro, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência divulgada em primeiro mão à EXAME neste sábado, 2.

Esta é a terceira sondagem do instituto a medir a popularidade do petista no estado.

O levantamento mostra que 51,5% dos fluminenses reprovam o trabalho de Lula, enquanto 27,4% aprovam. Outros 20,3% avaliam a gestão como regular, e 0,9% não sabem ou não opinaram.

Na comparação com o levantamento anterior, a avaliação negativa do petista teve uma queda de 2,7 pontos percentuais, e a positiva cresceu 4,6 pontos.

Avaliação negativa em todos os recortes

Os piores índices de popularidade de Lula são registrados entre os moradores da região da Costa Verde, onde 65,6% avaliam o governo federal como ruim ou péssimo, e nas Baixadas Litorâneas, com 60,2% de desaprovação.

Os maiores índices de aprovação do governo Lula estão entre pessoas com renda entre 15 e 20 salários mínimos (26,1%), moradores da região da Paraíba (38,2%), mulheres (30,2%) e pessoas com mais de 60 anos (37,3%).

Em todos os recortes, a avaliação negativa supera a positiva.

Pesquisas de avaliação de governo mostram que Lula tem recuperado a popularidade em meio as reações ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em estados do Sul e Sudeste, como no Rio de Janeiro, berço eleitoral da família Bolsonaro, Lula encontra dificuldades em melhorar os índices de aprovação desde o início da gestão petista.

A pesquisa Futura foi realizada com 800 entrevistados no estado do Rio de Janeiro, entre os dias 17 e 21 de julho de 2025. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.