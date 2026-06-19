Paraná Pesquisas: Marina Silva tem 35,1% e Tebet, 32,4%, em corrida ao Senado por São Paulo

No estado de São Paulo, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), e a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet (PSB), lideram a corrida pelas duas vagas em disputa no Senado em 2026. Os dados são do levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, 19.

Em um cenário de resultados consolidados, somando primeiro e segundo voto, Marina registra 35,1% das intenções de voto. Tebet aparece com 32,4%. Na sequência, o ex-secretário de Segurança do estado, Guilherme Derrite (PP), tem 26,7%.

O deputado federal Ricardo Salles (Novo) tem 17,1% das intenções de voto. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), tem 13,9%, e o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade), 13,4%.

Votos brancos e nulos somam 12,4%, e 6,8% não opinaram.

Segundo a série histórica do levantamento, a ordem dos três mais votados não mudou, com Marina Silva na liderança e apenas alguns pontos percentuais de diferença entre cada período.

Cenário alternativo

A pesquisa também sugeriu um cenário alternativo, sem Simone Tebet e com Márcio França (PSB) na disputa. Nesta situação, Marina Silva lidera com 35,9% das intenções de voto. Guilherme Derrite fica em segundo, com 26,4%.

Márcio França tem 25,4%. Ricardo Salles registra 17,1%. André do Prado e Paulinho da Força aparecem com 14,6% cada um. Votos brancos e nulos chegam a 13,1%, e 6,5% não opinaram.

A Paraná Pesquisas ouviu 1.600 eleitores paulistas entre os dias 16 e 18 de junho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-08639/2026.