Real Time Big Data: Ferraço tem 41% e Pazolini, 30%, no 1º turno no Espírito Santo

O governador Ricardo Ferraço (MDB) lidera a corrida pelo Poder Executivo do Espírito Santo em todos os cenários testados pela pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira, 22.

No primeiro cenário estimulado de primeiro turno, Ferraço registra 41% das intenções de voto, seguido pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que pontua 30%. Helder Salomão (PT) tem 10%, enquanto votos nulos e brancos somam 9% e indecisos são 10%.

No segundo cenário, Ferraço lidera com 38% das intenções de voto, seguido por Pazolini, que registra 27%. Magno Malta (PL) tem 13%, e Helder Salomão, 8%. Votos nulos e brancos somam 4% e indecisos são 10%.

Já no terceiro cenário, com Paulo Hartung (PSD) na disputa, a vantagem de Ferraço fica menor. O governador registra 31%, seguido por Hartung, com 27%. Pasolini aparece com 25% e Salomão com 8%. Nulos e brancos somam 5%, e 4% não souberam responder.

Na quarta e última simulação de primeiro turno, a pesquisa considera todos os pré-candidatos testados nos cenários anteriores. Ferraço aparece em primeiro lugar com 29% das intenções de voto, seguido por Hartung, com 25%, por Pazolini, com 22%, por Magno Malta, com 10%, e por Helder Salomão, com 8%. Brancos e nulos somam 4%, e 2% não responderam.

Vantagem nos cenários de segundo turno

Nas projeções para a rodada final, o atual governador mantém a dianteira sobre seus principais adversários. Em um embate direto, Ferraço marca 45% contra 35% de Pazolini.

A vantagem do governador se amplia significativamente contra o candidato do PT, superando Salomão por 55% a 22%.

O cenário mais apertado para o atual mandatário ocorre em uma simulação contra o ex-governador Paulo Hartung (PSD), em que Ferraço registra 45% e Hartung alcança 40%.

Sem a presença do atual governador na disputa, Pazolini e Hartung, que fazem parte da mesma corrente política, configuram um empate técnico absoluto, marcando 41% e 40%, respectivamente.

Avaliação do executivo e rejeição

No quesito de rejeição múltipla, Magno Malta lidera com 51% de menções negativas absolutas, seguido por Salomão, com 43%. Lorenzo Pazolini atinge 38% de rejeição, enquanto Ferraço apresenta a menor resistência eleitoral entre os líderes, marcando 31%.

O levantamento mensurou a avaliação da atual gestão estadual, um indicador fundamental para a competitividade eleitoral. O governo de Ricardo Ferraço é aprovado por 76% dos capixabas e desaprovado por 18%, restando 6% sem opinião. De forma detalhada, 47% avaliam o mandato como ótimo ou bom, 39% como regular, e 12% como ruim ou péssimo.

Desempenho no eleitorado feminino e de baixa renda

A estratificação demográfica evidencia onde está ancorada a vantagem do atual governador capixaba. A maior distância sobre Pazolini é registrada entre as mulheres, grupo em que Ferraço alcança 43%, ante 27% do adversário. No eleitorado masculino, a disputa recua para 38% a 34%.

O candidato do MDB também consolida seu melhor desempenho no estrato de menor poder aquisitivo. Entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, Ferraço pontua 43%, enquanto Pazolini registra 28% e Salomão marca 10% da preferência estadual.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 20 e 21 de julho de 2026, por meio de entrevistas pessoais estruturadas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por iniciativa própria e está registrado no TSE sob o protocolo ES-04482/2026.