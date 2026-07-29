Ozempic ou Mounjaro? Veja quem domina as respostas do ChatGPT sobre canetas emagrecedoras

Apreensão de remédio emagrecedores mais do que dobrou em 2026 (Freepik)
Repórter
Publicado em 29 de julho de 2026 às 18h51.
Um estudo da plataforma Ranqia identificou quais marcas de canetas emagrecedoras, empresas farmacêuticas e canais de venda recebem maior visibilidade nas respostas do ChatGPT no Brasil. O levantamento analisou 9.599 respostas geradas pelo modelo ChatGPT 5.5 Instant a partir de oito perguntas feitas em português, em sessões sem histórico prévio e sem contexto adicional.
Segundo o relatório, o objetivo foi medir a frequência e a ordem em que determinadas entidades aparecem nos textos produzidos pela inteligência artificial. A pesquisa não avaliou eficácia clínica, preços praticados, disponibilidade em estoque ou situação regulatória dos produtos.
No recorte sobre as principais marcas disponíveis no Brasil, Ozempic, Wegovy e Mounjaro apareceram em 100% das respostas analisadas. O Ozempic foi a marca com a melhor posição média, sendo citado mais cedo nas respostas do que os concorrentes. Na sequência vieram Saxenda, Lirux, Olire, Extensior, Ozivy, Poviztra, Victoza e Trulicity.
O estudo aponta que as três marcas líderes formam um bloco fixo nas respostas da IA. Já as versões nacionais, como Lirux e Olire, apresentam elevada visibilidade, mas costumam ser mencionadas posteriormente, normalmente como complementos da lista principal.
Entre as empresas fabricantes, Novo Nordisk, Eli Lilly e EMS registraram visibilidade de 99,9% nas respostas. Apesar do empate, a Novo Nordisk foi a empresa com melhor posicionamento, aparecendo como primeira referência na maior parte das amostras.
Eurofarma ficou em quarto lugar, com 96% de visibilidade, seguida por Hypera Pharma e Biomm. O relatório destaca uma diferença relevante entre o grupo de empresas já estabelecidas e aquelas apresentadas como potenciais participantes do mercado após o vencimento de patentes.
Quando a pergunta submetida ao ChatGPT foi sobre as marcas mais populares segundo a internet, houve alteração no topo da lista. Mounjaro passou a ocupar a primeira posição média, seguido por Ozempic e Wegovy, embora os três tenham mantido presença em 100% das respostas.
De acordo com a Ranqia, o conceito de popularidade foi associado pelo modelo a uma combinação de fatores, incluindo reconhecimento de marca, volume de buscas, cobertura de imprensa e participação de mercado, e não a uma única métrica.
O maior contraste do estudo apareceu no ranking relacionado a preços.
Embora Ozempic tenha alcançado a maior visibilidade, presente em 99,8% das respostas, não foi a marca mais frequentemente citada nas primeiras posições. Nesse cenário, Olire registrou a melhor posição média, seguida por Ozivy.
Segundo o relatório, o ChatGPT costuma utilizar marcas como Ozempic, Mounjaro e Wegovy como referências para comparações de custo, enquanto produtos apontados como mais acessíveis tendem a ser mencionados logo no início das listas.
Nos prompts que solicitavam alternativas ao Mounjaro e ao Ozempic, o Wegovy apareceu como principal referência.
Quando o Mounjaro foi excluído do ranking, Wegovy e Ozempic surgiram em 100% das respostas. Já no levantamento de alternativas ao Ozempic, Wegovy novamente liderou, seguido por Mounjaro.
O relatório chama atenção para o fato de que as respostas costumam misturar produtos da mesma molécula com medicamentos de mecanismos diferentes, o que, segundo o estudo, exige cautela ao interpretar todos os itens listados como substitutos equivalentes.
Outro destaque foi o desempenho de Ozivy, que atingiu 96% de visibilidade no ranking de alternativas ao Ozempic, o maior índice registrado por uma versão nacional em todo o estudo.
Na análise de locais para compra em São Paulo, a Drogaria São Paulo liderou a visibilidade, aparecendo em 98,7% das respostas. Pague Menos, Drogasil e Droga Raia completaram o grupo das redes mais citadas.
Entretanto, a melhor posição média foi registrada por estabelecimentos especializados, como AS Medicamentos Especiais e Plena Medicamentos Especiais. Segundo a Ranqia, quando a IA cita essas empresas, elas costumam aparecer no início das listas, embora tenham visibilidade total menor.
Em âmbito nacional, Drogasil e Pague Menos lideraram o ranking de redes e sites, ambas com 91,7% de visibilidade. Logo atrás aparecem Droga Raia, Drogaria São Paulo, Drogarias Pacheco e Panvel, formando um bloco considerado tecnicamente empatado pelo estudo.
A principal conclusão da pesquisa é que a formulação da pergunta altera significativamente a hierarquia apresentada pelo modelo. Marcas que lideram em disponibilidade podem perder posições quando o foco muda para popularidade, preço ou alternativas terapêuticas.
De acordo com a Ranqia, os indicadores medem exclusivamente o comportamento textual da inteligência artificial. Por isso, os resultados devem ser interpretados como um retrato da presença das marcas na camada de respostas geradas por IA, e não como indicadores de vendas, eficácia clínica, recomendação médica ou participação de mercado.