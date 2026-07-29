Ozempic ou Mounjaro? Veja quem domina as respostas do ChatGPT sobre canetas emagrecedoras

Um estudo da plataforma Ranqia identificou quais marcas de canetas emagrecedoras, empresas farmacêuticas e canais de venda recebem maior visibilidade nas respostas do ChatGPT no Brasil. O levantamento analisou 9.599 respostas geradas pelo modelo ChatGPT 5.5 Instant a partir de oito perguntas feitas em português, em sessões sem histórico prévio e sem contexto adicional.

Segundo o relatório, o objetivo foi medir a frequência e a ordem em que determinadas entidades aparecem nos textos produzidos pela inteligência artificial. A pesquisa não avaliou eficácia clínica, preços praticados, disponibilidade em estoque ou situação regulatória dos produtos.

No recorte sobre as principais marcas disponíveis no Brasil, Ozempic, Wegovy e Mounjaro apareceram em 100% das respostas analisadas. O Ozempic foi a marca com a melhor posição média, sendo citado mais cedo nas respostas do que os concorrentes. Na sequência vieram Saxenda, Lirux, Olire, Extensior, Ozivy, Poviztra, Victoza e Trulicity.

O estudo aponta que as três marcas líderes formam um bloco fixo nas respostas da IA. Já as versões nacionais, como Lirux e Olire, apresentam elevada visibilidade, mas costumam ser mencionadas posteriormente, normalmente como complementos da lista principal.

Fabricantes lideram por ordem de aparição

Entre as empresas fabricantes, Novo Nordisk, Eli Lilly e EMS registraram visibilidade de 99,9% nas respostas. Apesar do empate, a Novo Nordisk foi a empresa com melhor posicionamento, aparecendo como primeira referência na maior parte das amostras.

Eurofarma ficou em quarto lugar, com 96% de visibilidade, seguida por Hypera Pharma e Biomm. O relatório destaca uma diferença relevante entre o grupo de empresas já estabelecidas e aquelas apresentadas como potenciais participantes do mercado após o vencimento de patentes.

Popularidade muda a ordem do ranking

Quando a pergunta submetida ao ChatGPT foi sobre as marcas mais populares segundo a internet, houve alteração no topo da lista. Mounjaro passou a ocupar a primeira posição média, seguido por Ozempic e Wegovy, embora os três tenham mantido presença em 100% das respostas.

De acordo com a Ranqia, o conceito de popularidade foi associado pelo modelo a uma combinação de fatores, incluindo reconhecimento de marca, volume de buscas, cobertura de imprensa e participação de mercado, e não a uma única métrica.

Marcas mais acessíveis apresentam comportamento diferente

O maior contraste do estudo apareceu no ranking relacionado a preços.

Embora Ozempic tenha alcançado a maior visibilidade, presente em 99,8% das respostas, não foi a marca mais frequentemente citada nas primeiras posições. Nesse cenário, Olire registrou a melhor posição média, seguida por Ozivy.

Segundo o relatório, o ChatGPT costuma utilizar marcas como Ozempic, Mounjaro e Wegovy como referências para comparações de custo, enquanto produtos apontados como mais acessíveis tendem a ser mencionados logo no início das listas.

Wegovy lidera entre alternativas

Nos prompts que solicitavam alternativas ao Mounjaro e ao Ozempic, o Wegovy apareceu como principal referência.

Quando o Mounjaro foi excluído do ranking, Wegovy e Ozempic surgiram em 100% das respostas. Já no levantamento de alternativas ao Ozempic, Wegovy novamente liderou, seguido por Mounjaro.

O relatório chama atenção para o fato de que as respostas costumam misturar produtos da mesma molécula com medicamentos de mecanismos diferentes, o que, segundo o estudo, exige cautela ao interpretar todos os itens listados como substitutos equivalentes.

Outro destaque foi o desempenho de Ozivy, que atingiu 96% de visibilidade no ranking de alternativas ao Ozempic, o maior índice registrado por uma versão nacional em todo o estudo.

Grandes redes concentram a visibilidade

Na análise de locais para compra em São Paulo, a Drogaria São Paulo liderou a visibilidade, aparecendo em 98,7% das respostas. Pague Menos, Drogasil e Droga Raia completaram o grupo das redes mais citadas.

Entretanto, a melhor posição média foi registrada por estabelecimentos especializados, como AS Medicamentos Especiais e Plena Medicamentos Especiais. Segundo a Ranqia, quando a IA cita essas empresas, elas costumam aparecer no início das listas, embora tenham visibilidade total menor.

Em âmbito nacional, Drogasil e Pague Menos lideraram o ranking de redes e sites, ambas com 91,7% de visibilidade. Logo atrás aparecem Droga Raia, Drogaria São Paulo, Drogarias Pacheco e Panvel, formando um bloco considerado tecnicamente empatado pelo estudo.

Pergunta influencia diretamente o resultado

A principal conclusão da pesquisa é que a formulação da pergunta altera significativamente a hierarquia apresentada pelo modelo. Marcas que lideram em disponibilidade podem perder posições quando o foco muda para popularidade, preço ou alternativas terapêuticas.

De acordo com a Ranqia, os indicadores medem exclusivamente o comportamento textual da inteligência artificial. Por isso, os resultados devem ser interpretados como um retrato da presença das marcas na camada de respostas geradas por IA, e não como indicadores de vendas, eficácia clínica, recomendação médica ou participação de mercado.

O ESTUDO COMPLETA DA RANQIA PODE SER ACESSADO AQUI