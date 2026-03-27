Tebet se filia ao PSB, chama Tarcísio de 'ingrato' e reforça disputa ao Senado

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, se filiou na noite desta sexta-feira, 27, ao PSB para disputar o Senado no estado de São Paulo, em evento na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

"Por 30 anos estive em apenas um partido. Me filio agora, mas já sinto que estou há 30 anos aqui. Porque aqui estou ao lado de companheiros que lutaram por esse país", disse Tebet durante discurso.

A pré-candidata ao Senado por São Paulo fez falas de defesa da democracia e valorização do governo petista. Tebet também valorizou o PSB e disse ter orgulho de "caminhar ao lado" dos companheiros do partido.

A ministra chamou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de ingrato por não valorizar a parceria com o governo federal e disse que São Paulo "não está no rumo certo", em alusão ao slogan usado pelo governo estadual.

"Porque, se hoje São Paulo tem caixa, é porque o presidente da República não olha para questão partidária", afirmou.

Ela reforçou que a eleição não será fácil e destacou a importância de a sigla eleger uma forte bancada de deputados e deputadas estaduais e federais.

A ministra deixará o MDB após quase 30 anos e também mudará o seu domicílio eleitoral para integrar a chapa liderada por Fernando Haddad (PT) em São Paulo. Tebet afirmou que tem forte ligação com o interior do estado e vem para São Paulo "como milhões e milhões de brasileiros".

Terceira colocada na disputa presidencial de 2022 pelo MDB, Tebet apoiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

A permanência de Tebet no MDB dificultaria a candidatura com apoio de Lula. Desde 2022, o partido mantém alinhamento com o governador Tarcísio de Freitas em São Paulo.

Em 2024, o MDB apoiou a eleição do prefeito Ricardo Nunes, aliado de Tarcísio.

Sem espaço para disputar o Senado pelo MDB com apoio do governo federal, Tebet optou pela mudança de partido para viabilizar sua candidatura.

Formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Tebet é descendente de libaneses e filha do ex-ministro Ramez Tebet, morto em 2006. Seu pai foi governador de Mato Grosso do Sul, senador e presidente do Senado, além de ter comandado a pasta da Integração Nacional na Esplanada.

Ligada ao agronegócio em seu estado, foi deputada estadual, prefeita de Três Lagoas por dois mandatos, vice-governadora e senadora. Casada e mãe de duas filhas, ela foi a primeira líder da bancada feminina no Senado, criada em março de 2021, e também foi a primeira mulher a disputar a Presidência do Senado, em 2022.

Presença de Alckmin, França e Tabata

O evento contou com a presença de militantes e dos principais nomes do partido, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, o presidente estadual da sigla, Caio França, e a deputada federal Tabata Amaral. O ex-ministro José Dirceu (PT) também marcou presença no evento.

Evento contou com a presença das principais lidernaças do partido (André Martins/Exame)

Durante o seu discurso, Alckmin valorizou as entregas do governo federal ao destacar programas como o Pé-de-Meia e afirmou que os resultados têm o carimbo de Tebet como ministra do Planejamento.