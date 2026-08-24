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Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro lidera contra Lula em São Paulo

Senador lidera a corrida no estado paulista, enquanto o presidente enfrenta 55% de desaprovação e empata na preferência do eleitorado feminino

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 13h36.

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No estado de São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro (PL) é o favorito pela Presidência da República nas eleições de 2026, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 24. Em um cenário de primeiro turno, o candidato aparece com 38% das intenções de voto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição, aparece na segunda colocação com 33%. Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos não configuram empate técnico.

Entre os demais nomes testados, Renan Santos (Missão) e Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, registram 7% cada. Na sequência do primeiro turno, aparecem Ronaldo Caiado (PSD) com 4% e Zema (Novo) com 3%.

Augusto Cury (Avante) marca 1%, mesmo percentual de um bloco contendo outros candidatos, como Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata), somados. Brancos e nulos totalizam 3%, mesmo percentual de indecisos.

Em uma eventual disputa de segundo turno entre os dois candidatos melhor posicionados, o levantamento aponta vantagem para o nome do PL. Flávio Bolsonaro atinge 49% da preferência do eleitorado paulista, contra 44% de Lula.

Neste cenário de confronto direto, os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 3%. Aqueles que não sabem ou optaram por não responder representam 4% da amostra.

Aprovação do governo e rejeição

A pesquisa também mediu o potencial de rejeição dos presidenciáveis. Lula lidera o índice, apontado por 51% dos eleitores como um nome no qual não votariam de jeito nenhum, seguido de perto por Flávio Bolsonaro, com 49%.

Caiado é rejeitado por 37% dos paulistas, e Marçal, por 36%. Rui Costa Pimenta tem 34% de rejeição. Zema, Samara e Renan Santos registram 33% de rejeição cada. Os demais possuem menos de 30% de rejeição.

Em relação à atual gestão do Palácio do Planalto, o trabalho do presidente Lula é desaprovado por 55% e aprovado por 41% dos entrevistados no estado. Ao todo, 40% avaliam o governo como ruim ou péssimo, 25% o consideram ótimo ou bom e 32% classificam como regular.

O peso da renda, idade e voto feminino

O desempenho dos líderes apresenta variações demográficas. Entre as mulheres, há um empate cravado: tanto Lula quanto Flávio registram 36%. O petista consolida sua maior força entre eleitores com mais de 60 anos (39%) e na faixa de menor renda, até dois salários mínimos (43%).

Já o senador fluminense tem seu melhor desempenho entre o eleitorado masculino, onde lidera com 40%. O candidato do PL também domina entre os paulistas com renda superior a dois salários mínimos, mantendo a marca de 40% em ambos os estratos superiores de ganhos.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 22 de agosto de 2026, por meio de questionário padronizado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-06537/2026.

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