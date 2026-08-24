Zé Rafael provoca Santos após se apresentar em outro clube: 'Sem saudade alguma'

Anunciado nesta segunda-feira como reforço do Alverca, de Portugal, o volante Zé Rafael reagiu às críticas feitas por torcedores do Santos nas redes sociais após sua transferência para o futebol português. O volante deixou o clube paulista depois de rescindir contrato e acertar com a equipe europeia.

Nos comentários da publicação do Alverca que oficializou a contratação, alguns santistas questionaram o desempenho do jogador e o investimento feito pelo Santos. O clube desembolsou 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 15 milhões, pela contratação do atleta, além dos custos com salários.

Em resposta a um dos torcedores, Zé Rafael afirmou que o Santos teria acumulado atrasos salariais por meses durante sua passagem pela equipe. O meio-campista também destacou que a decisão de encerrar o vínculo partiu dele.

Resposta nas redes

“O que eu podia fazer? Treinar era ao meu alcance, e segui à risca meu compromisso. Meu contrato de trabalho eu segui, não posso dizer o mesmo do clube. Mesmo sem receber por vários e vários meses, aliás fui eu que resolvi sair. Mas pode ter certeza que vou passar bem longe desse lugar sem sentir saudade alguma”, escreveu.

As mensagens publicadas pelo jogador foram posteriormente apagadas da postagem do clube português.

Santos e Zé Rafael chegaram a um acordo para a rescisão contratual no fim de julho. O contrato do volante com o clube tinha validade até dezembro de 2027.

Na temporada, o jogador participou de 12 partidas e marcou um gol.