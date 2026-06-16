Real Time Big Data: Tarcísio tem 46% e Haddad, 33%, no 1º turno em SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece com 46% das intenções de voto para a eleição ao governo de São Paulo em 2026, contra 33% de Fernando Haddad (PT), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 16.

No principal cenário estimulado testado pelo instituto, o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) registra 8%, enquanto o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), soma 6%. Os votos nulos e brancos representam 4%, e outros 3% não souberam ou preferiram não responder.

Em um segundo cenário, sem Kim Kataguiri, Tarcísio amplia sua vantagem. O governador alcança 49%, enquanto Haddad mantém 33%. Serra sobe para 10%, enquanto nulos e brancos somam 4% e os indecisos representam outros 4%.

No cenário sem Kim, ao considerar apenas os votos válidos, Tarcísio poderia vencer a disputa no primeiro turno.

Tarcísio lidera a espontânea

A pesquisa também mediu o voto espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados.

Nesse cenário, Tarcísio lidera com 18% das citações, seguido pelo ex-ministro da Fazenda, com 7%. O deputado do Missão, Paulo Serra, Guilherme Boulos, Pablo Marçal e Simone Tebet aparecem com 1% cada.

Os votos nulos e brancos somam 7%, enquanto 61% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votariam.

O elevado percentual de indecisos na espontânea indica que boa parte do eleitorado ainda não consolidou sua escolha para a disputa estadual de 2026.

Tarcísio lidera entre homens, mulheres e em todas as faixas etárias

No principal cenário estimulado, Tarcísio aparece à frente entre homens e mulheres. Entre os eleitores do sexo masculino, registra 49%, contra 28% de Haddad. Já entre as mulheres, a vantagem diminui, mas permanece favorável ao governador: 44% a 37%.

Por faixa etária, a disputa é mais equilibrada entre os jovens de 16 a 34 anos, grupo em que Tarcísio tem 40% e Haddad registra 36%.

Entre os eleitores de 35 a 59 anos, o governador alcança 46%, contra 35% do petista. A maior vantagem aparece entre aqueles com 60 anos ou mais, segmento em que Tarcísio soma 55%, enquanto Haddad registra 26%.

No recorte por renda, Haddad lidera apenas entre os eleitores com renda familiar de até dois salários mínimos, com 44%, contra 36% de Tarcísio.

Já entre os entrevistados com renda entre dois e cinco salários mínimos, o governador tem 47%, contra 32% do ex-ministro da Fazenda. Entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos, a vantagem aumenta para 56% a 22%.

No recorte religioso, Tarcísio lidera entre católicos, com 43% contra 34%, e amplia a vantagem entre evangélicos, segmento em que registra 50%, contra 26% de Haddad. Entre entrevistados sem religião ou de outras crenças, a diferença diminui para 47% a 39%.

Tarcísio e Haddad empatam na capital

A pesquisa mostra um cenário mais competitivo na capital paulista e na região metropolitana.

Na cidade de São Paulo, Haddad aparece numericamente à frente com 39%, contra 38% de Tarcísio, configurando empate técnico dentro da margem de erro.

Na região metropolitana, os dois aparecem rigorosamente empatados, com 39% das intenções de voto cada.

No interior, porém, o governador abre ampla vantagem. Na região de Campinas, lidera por 52% a 25%. No Norte Paulista, vence por 55% a 28%. No Centro Paulista, registra 57% contra 25%.

A vantagem também aparece no Vale do Paraíba (51% a 34%), Oeste Paulista (57% a 23%), Baixada Santista e Vale do Ribeira (50% a 31%) e Macro Sorocaba (52% a 28%).

Haddad lidera rejeição; Tarcísio tem maior potencial de voto

O levantamento também mediu a rejeição dos possíveis candidatos ao governo paulista.

Haddad lidera o índice, com 36% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de forma alguma. Em seguida aparecem Tarcísio, com 30%, Kim Kataguiri, com 25%, e Paulo Serra, com 18%.

Quando questionados sobre a possibilidade de voto, Tarcísio apresenta o maior percentual de eleitores que afirmam votar nele com certeza, com 34%. Haddad registra 23%, Kim Kataguiri tem 5% e Paulo Serra aparece com 3%.

O governador também apresenta o maior potencial eleitoral total, somando 54% entre os que afirmam votar com certeza e os que consideram a possibilidade de apoiá-lo. Haddad registra 51%, Paulo Serra 41% e Kim Kataguiri 37%.

Aprovação do governo alcança 62%

A gestão de Tarcísio de Freitas também foi avaliada pelos entrevistados.

Segundo a pesquisa, 62% aprovam o trabalho do governador, enquanto 34% desaprovam. Outros 4% não souberam ou preferiram não responder.

Na avaliação detalhada, 41% classificam a administração como ótima ou boa, 34% como regular e 23% como ruim ou péssima.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores do estado de São Paulo entre os dias 13 e 15 de junho de 2026.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o número SP-09734/2026 e foi divulgado em 16 de junho de 2026.