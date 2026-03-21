Simone Tebet deixa MDB e se filia ao PSB por SP

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, acertou sua filiação ao PSB para disputar uma vaga no Senado por São Paulo.

A mudança foi articulada nas últimas semanas em conjunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tebet deixa o MDB após quase três décadas de filiação.

A candidatura foi confirmada em 12 de março, durante evento em Campo Grande, quando a ministra anunciou a intenção de concorrer pelo estado.

Segundo Tebet, São Paulo tem peso central em sua trajetória política e foi o estado onde obteve maior votação na eleição presidencial de 2022.

Alinhamento político e mudança de estado

A ida para o PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, deve integrar Tebet à chapa liderada por Fernando Haddad (PT) em São Paulo.

Para viabilizar a candidatura, a ministra também articula a transferência do domicílio eleitoral de Mato Grosso do Sul para São Paulo.

O movimento atende à estratégia do governo federal para consolidar alianças no estado nas eleições de 2026.

Saída do MDB e cenário em São Paulo

A permanência de Tebet no MDB dificultaria a candidatura com apoio de Lula. Desde 2022, o partido mantém alinhamento com o governador Tarcísio de Freitas em São Paulo.

Em 2024, o MDB apoiou a eleição do prefeito Ricardo Nunes, aliado de Tarcísio.

Sem espaço para disputar o Senado pelo MDB com apoio do governo federal, Tebet optou pela mudança de partido para viabilizar sua candidatura.