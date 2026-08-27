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Real Time Big Data: Cleitinho tem 33% e Patrus, 15%, no 1º turno em Minas Gerais

Candidato do Republicanos lidera todos os cenários para o governo de Minas Gerais, enquanto bloco intermediário tem empate técnico pelo segundo lugar

Minas Gerais: Em embates diretos sem Cleitinho, o padrão é de empates e altos índices de abstenção (Jefferson Rudy/Agência Senado/Flickr)

Minas Gerais: Em embates diretos sem Cleitinho, o padrão é de empates e altos índices de abstenção (Jefferson Rudy/Agência Senado/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09h47.

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O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a corrida eleitoral pelo governo de Minas Gerais, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 27. Em um cenário estimulado de primeiro turno, o parlamentar aparece com 33% das intenções de voto.

Mais de 15 pontos atrás está o segundo colocado, Patrus Ananias (PT), que registra 15%. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, o petista está em empate técnico com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), que soma 13%.

O governador Mateus Simões (PSD), eleito vice do ex-governador Romeu Zema (Novo), aparece com 11%, também configurando empate técnico no limite da margem com os dois candidatos anteriores.

Entre os demais nomes testados, Gabriel Azevedo (MDB) tem 7%, seguido por Flávio Roscoe (PL) com 5% e Ben Mendes (Missão) com 3%. A candidata Indira Xavier (UP) registra 1% das intenções de voto. Votos brancos e nulos representam 5%, enquanto 6% dos eleitores não souberam ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Cleitinho também lidera com 11%, seguido por Patrus Ananias (5%), Alexandre Kalil (4%) e Mateus Simões (4%). O alto índice de indecisos na modalidade chega a 60%.

Segundo turno

O instituto testou seis cenários de confronto direto para o governo estadual, com Cleitinho Azevedo vencendo todas as disputas em que foi incluído. Contra Kalil, o republicano marca 46% ante 35%, com 11% do total de votos brancos e nulos e 8% de indecisos.

Se o adversário for Mateus Simões, Cleitinho lidera com 46% contra 31%. Votos brancos e nulos somam 12%, e 11% não souberam responder.

No embate contra o PT, o senador anota 45% contra 40%, colocando Patrus Ananias como candidato mais próximo do senador. Ao todo, 9% declaram voto branco ou nulo e 6% não responderam.

Nos cenários sem a presença do líder, a pesquisa aponta dois empates exatos: Kalil e Simões registram 35% cada, e um duelo entre o pedetista e Patrus Ananias termina com 38% para cada lado.

Em uma eventual disputa entre PT e PSD, Patrus registra 37% contra 33% de Simões, caracterizando um empate técnico no limite da margem de erro.

Rejeição dos candidatos e avaliação do governo

A pesquisa também mediu a rejeição múltipla dos pré-candidatos. Cleitinho e Patrus Ananias lideram este índice, com 43% e 42%, respectivamente, de eleitores que afirmam não votar neles em nenhuma hipótese. Alexandre Kalil é rejeitado por 40%, enquanto Flávio Roscoe tem 26% e Mateus Simões anota 25%.

O levantamento avaliou o atual desempenho do Executivo estadual. O trabalho do governador Mateus Simões é aprovado por 56% dos entrevistados, enquanto 40% desaprovam a gestão.

Na questão qualitativa, 41% dos mineiros consideram a administração regular, 28% consideram ruim ou péssimo, e o mesmo número avalia como ótimo ou bom.

O perfil demográfico da liderança

A vantagem de Cleitinho no primeiro turno é fortemente impulsionada pelo eleitorado mais jovem e de menor renda. O candidato atinge 41% das intenções de voto entre eleitores de 16 a 34 anos e marca 38% no grupo que ganha até dois salários mínimos.

O senador também apresenta melhor desempenho entre o eleitorado masculino, onde pontua 37%, em comparação aos 29% registrados entre as mulheres. Já Mateus Simões tem seu melhor recorte na faixa etária acima dos 60 anos, com 20%, enquanto Alexandre Kalil atinge 16% entre aqueles que ganham mais de cinco salários mínimos.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 22 e 26 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo MG-07972/2026.

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