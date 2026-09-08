O ex-governador Helder Barbalho (MDB) lidera a disputa pela primeira cadeira do Pará no Senado. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 8, ele registra 36% das intenções de voto no cenário consolidado, que soma 1º e 2º votos.

O ex-mandatário se distancia do segundo colocado, Éder Mauro (PL), que tem 17%, e do bloco formado por Celso Sabino (PDT), Chicão (União) e Zequinha Marinho (Podemos), em que cada um dos três pontua com 12%. Entre os demais nomes, Livia Noronha (Solidariedade) registra 3%. Conti (PSOL) e Gizelle Freitas (PSOL) aparecem com 1% cada.

Breno Guimarães (Mobiliza), Coronel Jonildo (DC), Edlaine Rodrigues (Democrata) e Fernanda Lopes (UP) não pontuaram. Votos brancos e nulos somam 3%, mesmo índice dos indecisos que não souberam ou não quiseram responder.

Na análise separada dos votos, Helder domina as intenções de primeiro voto com 45%, seguido por Éder Mauro, que pontua 22%. Novamente, Celso Sabino, Chicão e Zequinha Marinho formam um bloco numericamente empatado, com 9% cada um.

Na simulação de segundo voto para a casa alta, Helder mantém a dianteira com 27%. A corrida pela segunda posição revela um quadro fragmentado: Marinho tem 15%, em empate técnico com Sabino e Chicão, ambos com 14%, seguidos por Éder Mauro, com 12%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 03 e 07 de setembro de 2026, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo PA-00206/2026.