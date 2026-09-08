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Real Time Big Data: No Pará, Lula lidera com 10 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro

No estado do Pará, o presidente lidera as intenções de voto contra o nome do PL, em cenário onde o governo federal registra 51% de aprovação

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Ricardo Stuckert /PL/Flickr)

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Ricardo Stuckert /PL/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11h05.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida eleitoral pela Presidência da República entre o eleitorado do Pará, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 8. O mandatário registra 41% das intenções de voto no primeiro turno.

Dez pontos atrás aparece o senador Flávio Bolsonaro (PL), que marca 31%. Entre os demais nomes testados, Augusto Cury (Avante) registra 7%, seguido por Renan Santos (Missão) com 3% e Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, mas ainda aparece como ‘concorrendo’ no TSE, com 2%.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aparecem com 1% cada. Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Leonardo Avalanche (PRTB), que não está concorrendo, somados, registram 1%.

Votos nulos e em branco somam 8%. Já os que não souberam ou não quiseram responder somam 5%.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo federal

Em um eventual segundo turno entre os dois candidatos mais bem posicionados, o atual presidente venceria o pleito no estado. Lula atinge 44% das intenções de voto contra 36% de Flávio Bolsonaro. Neste recorte direto, 10% dos eleitores paraenses declaram voto nulo ou branco, e outros 10% não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa também mediu o potencial de veto do eleitorado aos presidenciáveis. Flávio Bolsonaro lidera o índice, sendo rejeitado por 49% dos entrevistados no estado, enquanto Lula não seria votado de forma alguma por 43%. Na sequência, Pablo Marçal acumula 40% de rejeição, seguido por Renan Santos (37%), Zema (27%), Augusto Cury (26%) e Ronaldo Caiado (23%).

No âmbito da administração executiva, o trabalho do atual presidente da República divide os eleitores locais, mas mantém um saldo positivo. A gestão Lula é aprovada por 51% dos entrevistados no Pará e desaprovada por 47%, com 2% sem opinião.

Na questão qualitativa sobre o governo federal, 41% consideram o trabalho feito ótimo ou bom, 24% regular e 33% ruim ou péssimo.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 3 e 7 de setembro de 2026, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-04485/2026.

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