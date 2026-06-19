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Real Time Big Data: Cameli tem 27% e Bittar, 18%, na disputa pelo Senado no Acre

No pleito de 2026, cada estado irá eleger dois novos senadores

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 19 de junho de 2026 às 11h01.

Última atualização em 19 de junho de 2026 às 11h02.

Em 2026, cada estado irá eleger dois novos senadores. No Acre, quem lidera a corrida por uma das cadeiras é Gladson Cameli (PP), segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 18. No cenário consolidado de primeiro e segundo votos, Cameli aparece com 27% das intenções de voto.

Na segunda posição está o senador Márcio Bittar (PL), que tenta a reeleição, com 18%. Jorge Viana (PT) ocupa o terceiro lugar, com 15%. Mara Rocha (Republicanos) registra 11% das intenções de voto.

Em seguida aparecem o senador Sérgio Petecão (PSD), com 6%, e o médico Dr. Eduardo Velloso (Solidariedade), com 5%. Inácio Moreira (Rede) soma 4%, enquanto Júnior Feitosa (DC) registra 1%.

Os votos brancos e nulos chegam a 6%, e 7% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

A Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do Acre entre os dias 16 e 17 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código AC-04914/2026.

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