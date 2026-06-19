Em 2026, cada estado irá eleger dois novos senadores. No Acre, quem lidera a corrida por uma das cadeiras é Gladson Cameli (PP), segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 18. No cenário consolidado de primeiro e segundo votos, Cameli aparece com 27% das intenções de voto.

Na segunda posição está o senador Márcio Bittar (PL), que tenta a reeleição, com 18%. Jorge Viana (PT) ocupa o terceiro lugar, com 15%. Mara Rocha (Republicanos) registra 11% das intenções de voto.

Em seguida aparecem o senador Sérgio Petecão (PSD), com 6%, e o médico Dr. Eduardo Velloso (Solidariedade), com 5%. Inácio Moreira (Rede) soma 4%, enquanto Júnior Feitosa (DC) registra 1%.

Os votos brancos e nulos chegam a 6%, e 7% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

A Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do Acre entre os dias 16 e 17 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código AC-04914/2026.