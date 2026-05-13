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Real Time Big Data: Caiado tem 38% e Lula tem 29% no 1º turno em Goiás

Em terceiro lugar, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 24%

Eleições 2026: Ex-governador de Goiás reforça liderança na corrida eleitoral pela Presidência da República (Marina Ramos/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)

Eleições 2026: Ex-governador de Goiás reforça liderança na corrida eleitoral pela Presidência da República (Marina Ramos/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 13 de maio de 2026 às 12h43.

O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) lidera a disputa presidencial entre os eleitores de Goiás. Na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 13, o pré-candidato aparece com 38% das intenções de voto em um dos cenários estimulados de primeiro turno.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra com 29% no estado. Em terceiro lugar, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 24%. Renan Santos (Missão), aparece com 2%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), 1%, mesmo índice de Augusto Cury (Avante).

Segundo o estudo, a soma das intenções de voto nos pré-candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Cabo Daciolo (DC) atingiu 1%.

Os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder somam 2%, mesmo índice de votos brancos e nulos.

Em um segundo cenário, com Ciro Gomes (PSDB), os índices de mantém parecidos, com variação de, no máximo, 1 ponto percentual. Ciro recebeu 1% das intenções de voto.

Tanto os eleitores que não souberam ou não quiseram responder, quanto aqueles que votariam branco ou nulo neste cenário, representam 2% cada grupo.

Segundo turno, rejeição e avaliação

Em um embate direto entre Flávio Bolsonaro e Lula, o pré-candidato do PL vence de 56% contra 32%. Os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder somam 7%. Votos brancos e nulos chegaram a 5%.

Entre Ronaldo Caiado e o Presidente da República, o ex-governador leva a melhor com 60% a 31%. Ao todo, 5% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder, e 4% escolheram votar em branco ou anular o voto.

A pesquisa também analisou a rejeição dos pré-candidatos, medida pelo índice de eleitores que conhecem e não votariam de maneira alguma. Quem lidera esta lista é o presidente Lula, com 56%.

O segundo nome mais rejeitado é de Flávio, com 39%. O Cabo Daciolo registra 33%. Aldo Rebelo, Ciro Gomes e Romeu Zema empatam com 29% de rejeição cada um. Ao todo, 2% dos entrevistados poderiam votar em todos.

O levantamento mediu a avaliação da administração de Lula. Aproximadamente 39% do eleitorado goiano rejeita Lula, enquanto 39% aprovam. Na questão qualitativa, 54% avaliam a gestão como ruim ou péssima, 24% como ótima ou boa e 21% como regular.

O instituto ouviu 1600 cidadãos entre os dias 11 e 12 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00946/2026.

Cenário 1 - 1º turno

  • Ronaldo Caiado (PSD) 38%
  • Lula (PT) 29%
  • Flávio Bolsonaro (PL) 24%
  • Renan Santos (Missão) 2%
  • Romeu Zema (Novo) 1%
  • Augusto Cury (Avante) 1%
  • Outros Somados 1%
  • Nulo/Branco 2%
  • NS/NR 2%

Cenário 2 - 1º turno

  • Ronaldo Caiado (PSD) 38%
  • Lula (PT) 28%
  • Flávio Bolsonaro (PL) 24%
  • Renan Santos (Missão) 2%
  • Ciro Gomes (PSDB) 1%
  • Romeu Zema (Novo) 1%
  • Augusto Cury (Avante) 1%
  • Outros Somados 1%
  • Nulo/Branco 2%
  • NS/NR 2%

Cenário 1 - 2º turno

  • Flávio Bolsonaro (PL) 56%
  • Lula (PT) 32%

Cenário 2 - 2º turno

  • Ronaldo Caiado (PSD) 60%
  • Lula (PT) 31%
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