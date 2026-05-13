Real Time Big Data: Gracinha Caiado tem 29% e lidera corrida ao Senado em Goiás

A ex-primeira-dama Gracinha Caiado (União) lidera a corrida por uma das cadeiras destinadas ao estado de Goiás no Senado Federal. Na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 13, a pré-candidata aparece com 29% dos votos consolidados.

Cada estado possui três vagas no Senado e, em 2026, os eleitores deverão votar em dois nomes. Os senadores Jorge Kajuru (PSB) e Vanderlan Cardoso (PSD) encerrarão seus mandatos neste ano, e apenas Wilder Morais (PL) permanece até 2031.

De acordo com o instituto, o deputado federal Gustavo Gayer (PL) registra 17% das intenções de voto. Em terceiro lugar, acirrando a disputa pela segunda cadeira, o deputado federal Zacharias Calil (MDB) tem 13%.

Vanderlan Cardoso tenta a reeleição, e registra 8% das intenções de voto neste cenário. Logo atrás, Alexandre Baldy (PP) ficou com 7%.

Oséias Varão (PL) aparece com 6%, e o Delegado Humberto Teófilo (Novo), com 5%. O Professor Marcelo Moreira (PSOL) tem 2%.

Iure Castro (Cidadania), Humberto Chaves (PSOL) e Aldo Arantes (PCdoB) registram 1% cada um.

Tanto os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder quanto os votos brancos e nulos somam 5%.

O instituto ouviu 1600 cidadãos goianos entre os dias 11 e 12 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código GO-01063/2026.