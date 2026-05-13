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Real Time Big Data: Gracinha Caiado tem 29% e lidera corrida ao Senado em Goiás

Em segundo lugar, o deputado federal Gustavo Gayer (PL) registra 17% das intenções de voto

Goiás: Cada estado possui três vagas no Senado e, em 2026, os eleitores deverão votar em dois nomes (Reprodução)

Goiás: Cada estado possui três vagas no Senado e, em 2026, os eleitores deverão votar em dois nomes (Reprodução)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 13 de maio de 2026 às 12h44.

A ex-primeira-dama Gracinha Caiado (União) lidera a corrida por uma das cadeiras destinadas ao estado de Goiás no Senado Federal. Na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 13, a pré-candidata aparece com 29% dos votos consolidados.

Cada estado possui três vagas no Senado e, em 2026, os eleitores deverão votar em dois nomes. Os senadores Jorge Kajuru (PSB) e Vanderlan Cardoso (PSD) encerrarão seus mandatos neste ano, e apenas Wilder Morais (PL) permanece até 2031.

De acordo com o instituto, o deputado federal Gustavo Gayer (PL) registra 17% das intenções de voto. Em terceiro lugar, acirrando a disputa pela segunda cadeira, o deputado federal Zacharias Calil (MDB) tem 13%.

Vanderlan Cardoso tenta a reeleição, e registra 8% das intenções de voto neste cenário. Logo atrás, Alexandre Baldy (PP) ficou com 7%.

Oséias Varão (PL) aparece com 6%, e o Delegado Humberto Teófilo (Novo), com 5%. O Professor Marcelo Moreira (PSOL) tem 2%.

Iure Castro (Cidadania), Humberto Chaves (PSOL) e Aldo Arantes (PCdoB) registram 1% cada um.

Tanto os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder quanto os votos brancos e nulos somam 5%.

O instituto ouviu 1600 cidadãos goianos entre os dias 11 e 12 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código GO-01063/2026.

  • Gracinha Caiado (União) 29%
  • Gustavo Gayer (PL) 17%
  • Zacarias Calil (MDB) 13%
  • Vanderlan Cardoso (PSD) 8%
  • Alexandre Baldy (PP) 7%
  • Oséias Varão (PL) 6%
  • Delegado Humberto Teófilo (Novo) 5%
  • Professor Marcelo Moreira (PSOL) 2%
  • Iure Castro (Cidadania) 1%
  • Humberto Chaves (PSOL) 1%
  • Aldo Arantes (PCdoB) 1%
  • Nulo/Branco 5%
  • NS/NR 5%
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