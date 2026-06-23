Real Time Big Data: Brizola tem 37% e Zucco, 32%, no 1º turno no Rio Grande do Sul

A ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) lidera a disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 23.

Em um cenário de primeiro turno, Brizola tem 37% das intenções de voto. Na sequência, o deputado federal Luciano Zucco (PL) tem 32%. Distante dos dois primeiros lugares, o vice-governador Gabriel Souza (MDB) soma 18%.

Marcelo Maranata (PSDB) completa a lista com 3% das intenções de voto. Votos nulos ou brancos chegam a 5%, mesmo índice de indecisos.

A pesquisa também testou cenários de segundo turno. Na simulação mais provável, entre os pré-candidatos com mais índice de votos, Juliana Brizola e Luciano Zucco aparecem tecnicamente empatados, com leve vantagem para a neta de Leonel Brizola.

A pré-candidata contabiliza 44% das intenções de voto neste cenário, contra os 41% de Zucco. Nulos e brancos somam 7%, e 8% dos respondentes não souberam responder.

Cenários alternativos e aprovação de governo

Em um embate direto entre Brizola e Gabriel Souza, a distância é larga. A ex-deputada vence com 47% contra os 35% do vice-governador. Votos brancos e nulos chegam a 8%, e 10% se dizem indecisos.

Contra Maranata, Brizola leva a vitória com 49% a 27% do tucano. Neste cenário, os indecisos chegam a 15%, enquanto votos brancos e nulos somam 9%.

Entre Zucco e Gabriel Souza, o deputado vence com uma margem apertada: 42% contra 37% do vice-governador. Ao todo, 12% dos respondentes ficam indecisos, e 9% votariam branco ou nulo.

Entre Zucco e Maranata, o pré-candidato do PL vence com 45% contra 30% do adversário. O índice de indecisos chega a 15%, e 10% escolheriam votar em branco ou nulo.

No último cenário testado, entre os dois pré-candidatos com menor intenção de voto, Gabriel Souza leva a melhor com 38% sobre 32% de Maranata. Os indecisos nesta simulação chegam a 19%, e votos brancos e nulos somam 11%.

Sobre a satisfação do eleitorado gaúcho com a gestão de Eduardo Leite (PSD), 58% dos eleitores aprovam o mandato. Outros 37% desaprovam, e 5% não responderam.

Na questão qualitativa, 36% avaliam o governo como ótimo ou bom, mesmo índice dos que julgam regular. Ao todo, 25% acham a gestão ruim ou péssima.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 20 e 22 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código RS-07063/2026.