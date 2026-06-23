Real Time Big Data: Van Hatten tem 20% e d'Ávila, 19%, em corrida ao Senado no Rio Grande do Sul

O deputado federal Marcel Van Hatten (Novo) e a ex-deputada federal Manuela d'Ávila (Psol) lideram a disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Rio Grande do Sul, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 23.

No cenário consolidado, que soma primeiro e segundo votos e reduz os resultados a 100%, Van Hatten aparece com 20% das intenções de voto. Na sequência, D’Ávila registra 19%.

Os dois primeiros colocados também estão tecnicamente empatados com o deputado federal Ubiratã Sanderson (PL), que tem 17%. O ex-governador Germano Rigotto (MDB) e o deputado federal Paulo Pimenta (PT) aparecem empatados com 14% cada.

Fechando a lista, Frederico Antunes (PSD) soma 4% das intenções de voto. Votos brancos e nulos somam 5%, enquanto 7% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 20 e 22 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código RS-07063/2026.