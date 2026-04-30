Genial/Quaest: Juliana Brizola tem vantagem no 2º turno em disputa pelo governo do RS

Na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) saiu na frente, com vantagem apertada no segundo turno. Os resultados são da pesquisa pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30.

Segundo o levantamento, no primeiro turno a neta de Leonel Brizola recebe 24% das intenções de voto. Tecnicamente empatado, dentro da margem de erro de três pontos percentuais, está o deputado federal Luciano Zucco (PL), que recebeu 21%.

Em terceiro lugar, aparece o nome do vice-governador e pré-candidato do governador Eduardo Leite, Gabriel Souza (MDB), com 6% das intenções de voto. Em seguida, o ex-prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata (PSDB), aparece com 2%. Rejane Oliveira (PSTU) tem 1%.

Neste cenário, o número de indecisos supera os eleitores de Brizola e Zucco, e chega aos 34%. Brancos, nulos ou que não irão votar somaram 12%.

Já na pergunta espontânea, quando os entrevistados puderam citar qualquer nome para a disputa, 84% dos eleitores gaúchos se mostraram indecisos. Luciano Zucco recebeu 7%, Juliana Brizola, 4%, e Gabriel Souza e Marcelo Maranata, 1% cada.

Segundo turno

Em um segundo turno entre Brizola e Zucco, a pré-candidata vence por oito pontos percentuais. Ela recebeu 35% das intenções de voto, enquanto a aposta do PL ficou com 27%.

Os votos indecisos chegaram a 24%, e os brancos, nulos ou que não querem votar, 14%.

Em um segundo cenário, a pesquisa sugeriu um embate direto entre Juliana Brizola e Gabriel Souza. Ela novamente sai na frente com 35%, enquanto o pré-candidato de Eduardo Leite ficou com 17%.

Nesta simulação, 29% dos entrevistados se disseram indecisos. Brancos e nulos marcaram 19%.

Entre Luciano Zucco e Gabriel Souza, o vice-governador também perde, mas por uma margem menor. Neste cenário, Zucco marcou 28%, e Souza, 20%. O número de indecisos cresceu, atingindo os 31%, enquanto brancos e nulos chegaram a 21%.

Em relação à rejeição, medida pelo índice de eleitores que conhecem e não votariam, Juliana Brizola lidera o ranking, com 35%. Zucco aparece em segundo lugar, com 17%. Gabriel Souza tem 12% de rejeição. Maranata tem 9% e Rejane, 7%.

Decisão de voto e perfil desejado

A escolha do eleitorado gaúcho ainda é incerta. Entre os entrevistados, 68% afirmam que a escolha de voto para governador pode mudar até a eleição. Outros 30% disseram ser definitiva.

Sobre o perfil do próximo governador, 45% dos eleitores preferem um candidato independente. Outros 28% dizem querer um aliado de Bolsonaro, e 23% desejam que assuma um aliado de Lula.

Sobre a eleição do pré-candidato lançado pelo atual governador, 49% dos eleitores afirmam que Eduardo Leite não merece eleger um sucessor, contra 39% que acreditam que sim. Outros 12% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.104 eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 24 e 28 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.