Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Genial/Quaest: Juliana Brizola tem vantagem no 2º turno em disputa pelo governo do RS

Brizola e Zucco aparecem tecnicamente empatados no primeiro turno com grande número de eleitores indecisos

Eleições 2026: Número de indecisos no 1º turno supera os eleitorados de Brizola e Zucco (Agência Câmara/Instagram/Montagem/Flickr)

Eleições 2026: Número de indecisos no 1º turno supera os eleitorados de Brizola e Zucco (Agência Câmara/Instagram/Montagem/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 30 de abril de 2026 às 11h18.

Na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) saiu na frente, com vantagem apertada no segundo turno. Os resultados são da pesquisa pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30.

Segundo o levantamento, no primeiro turno a neta de Leonel Brizola recebe 24% das intenções de voto. Tecnicamente empatado, dentro da margem de erro de três pontos percentuais, está o deputado federal Luciano Zucco (PL), que recebeu 21%. 

Em terceiro lugar, aparece o nome do vice-governador e pré-candidato do governador Eduardo Leite, Gabriel Souza (MDB), com 6% das intenções de voto. Em seguida, o ex-prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata (PSDB), aparece com 2%. Rejane Oliveira (PSTU) tem 1%. 

Neste cenário, o número de indecisos supera os eleitores de Brizola e Zucco, e chega aos 34%. Brancos, nulos ou que não irão votar somaram 12%.

Já na pergunta espontânea, quando os entrevistados puderam citar qualquer nome para a disputa, 84% dos eleitores gaúchos se mostraram indecisos. Luciano Zucco recebeu 7%, Juliana Brizola, 4%, e Gabriel Souza e Marcelo Maranata, 1% cada. 

Segundo turno

Em um segundo turno entre Brizola e Zucco, a pré-candidata vence por oito pontos percentuais. Ela recebeu 35% das intenções de voto, enquanto a aposta do PL ficou com 27%. 

Os votos indecisos chegaram a 24%, e os brancos, nulos ou que não querem votar, 14%.  

Em um segundo cenário, a pesquisa sugeriu um embate direto entre Juliana Brizola e Gabriel Souza. Ela novamente sai na frente com 35%, enquanto o pré-candidato de Eduardo Leite ficou com 17%. 

Nesta simulação, 29% dos entrevistados se disseram indecisos. Brancos e nulos marcaram 19%.  

Entre Luciano Zucco e Gabriel Souza, o vice-governador também perde, mas por uma margem menor. Neste cenário, Zucco marcou 28%, e Souza, 20%. O número de indecisos cresceu, atingindo os 31%, enquanto brancos e nulos chegaram a 21%. 

Em relação à rejeição, medida pelo índice de eleitores que conhecem e não votariam, Juliana Brizola lidera o ranking, com 35%. Zucco aparece em segundo lugar, com 17%. Gabriel Souza tem 12% de rejeição. Maranata tem 9% e Rejane, 7%.

Decisão de voto e perfil desejado

A escolha do eleitorado gaúcho ainda é incerta. Entre os entrevistados, 68% afirmam que a escolha de voto para governador pode mudar até a eleição. Outros 30% disseram ser definitiva.

Sobre o perfil do próximo governador, 45% dos eleitores preferem um candidato independente. Outros 28% dizem querer um aliado de Bolsonaro, e 23% desejam que assuma um aliado de Lula. 

Sobre a eleição do pré-candidato lançado pelo atual governador, 49% dos eleitores afirmam que Eduardo Leite não merece eleger um sucessor, contra 39% que acreditam que sim. Outros 12% não souberam ou não quiseram responder. 

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.104 eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 24 e 28 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026GovernadoresRio Grande do Sul

Mais de Brasil

Vai trabalhar no 1º de maio? Saiba seus direitos no feriado

Genial/Quaest: Manuela D’Ávila e Germano Rigotto lideram corrida ao Senado pelo RS

Rejeição de Messias reforça poder do Senado e deve impactar eleição, diz CEO do Ideia

Genial/Quaest: Cid Gomes e Capitão Wagner lideram disputa ao Senado no Ceará

Mais na Exame

Pop

Jaafar Jackson canta em 'Michael'? Veja como filme recriou voz de Michael Jackson

Brasil

Vai trabalhar no 1º de maio? Saiba seus direitos no feriado

Marketing

Quais marcas estão liderando a atenção na conversa de O Diabo Veste Prada 2 no Brasil?

Casual

Os eleitos dos chefs: os queijos preferidos dos profissionais