Real Time Big Data: Alberto Neto e Braga lideram para o Senado no Amazonas

Senado Federal: Amazonas irá eleger dois senadores para a casa em 2026 (Carlos Moura/Agência Senado)
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Publicado em 19 de março de 2026 às 11h47.
Os pré-candidatos Capitão Alberto Neto (PL) e Eduardo Braga (MDB) lideram as inteções de voto na corrida pelas duas vagas no Senado do Amazonas, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 19.
Em um dos cenários analisados pelos pesquisadores, o candidato do PL aparece como o nome mais citado entre os eleitores do Amazonas. Em seguida, aparece o nome de Braga. Ao somar os votos para 1ª e 2ª cadeira, os dois aparecem com 23% e 17% das intenções de voto, repectivamente.
Já em um cenário em que o atual governador Wilson Lima (União) concorre ao Senado, a disputa pela segunda vaga fica mais acirrada. Alberto Neto segue na frente, mas Lima e Braga aparecem empatados, com 16% das intenções de voto cada.
Em terceiro lugar, aparece Plínio Valério (PSDB). Como a pesquisa possui a margem de erro de 2 pontos percentuais, os três pré-candidatos são considerados tecnicamente empatados para a segunda vaga de senador no estado.
A pesquisa Real Time Big Data realizada no Amazonas foi feita com 1.500 entrevistas de eleitores do estado, entre 17 e 18 de março. O índice de cofiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM -00383/2026.