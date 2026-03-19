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Real Time Big Data: Alberto Neto e Braga lideram para o Senado no Amazonas

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 19, mostra os dois candidatos na frente em um dos cenários analisados para as duas vagas na casa legislativa

Senado Federal: Amazonas irá eleger dois senadores para a casa em 2026 (Carlos Moura/Agência Senado)

Senado Federal: Amazonas irá eleger dois senadores para a casa em 2026 (Carlos Moura/Agência Senado)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 19 de março de 2026 às 11h47.

Os pré-candidatos Capitão Alberto Neto (PL) e Eduardo Braga (MDB) lideram as inteções de voto na corrida pelas duas vagas no Senado do Amazonas, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 19.

Em um dos cenários analisados pelos pesquisadores, o candidato do PL aparece como o nome mais citado entre os eleitores do Amazonas. Em seguida, aparece o nome de Braga. Ao somar os votos para 1ª e 2ª cadeira, os dois aparecem com 23% e 17% das intenções de voto, repectivamente.

Já em um cenário em que o atual governador Wilson Lima (União) concorre ao Senado, a disputa pela segunda vaga fica mais acirrada. Alberto Neto segue na frente, mas Lima e Braga aparecem empatados, com 16% das intenções de voto cada.

Em terceiro lugar, aparece Plínio Valério (PSDB). Como a pesquisa possui a margem de erro de 2 pontos percentuais, os três pré-candidatos são considerados tecnicamente empatados para a segunda vaga de senador no estado.

A pesquisa Real Time Big Data realizada no Amazonas foi feita com 1.500 entrevistas de eleitores do estado, entre 17 e 18 de março. O índice de cofiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM -00383/2026.

Pesquisa para senador do Amazonas - Real Time Big Data (Março 2026)

Voto unificado - Cenário 1

  • Alberto Neto (PL) - 23%
  • Eduardo Braga (MDB) - 17%
  • Plínio Valério (PSDB) - 14%
  • Delegado Costa e Silva (PL) - 13%
  • Marcos Rotta (Sem Partido) - 9%
  • Marcelo Ramos (PT) - 7%
  • Nulo/Branco - 10%
  • Não sabe/Não respondeu - 7%

1º  voto - Cenário 1

  • Capitão Alberto Neto (PL) - 28%
  • Eduardo Braga (MDB) - 22%
  • Plínio Valério (PSDB) - 13%
  • Delegado Costa e Silva (PL) - 13%
  • Marcos Rotta (Sem Partido) - 8%
  • Marcelo Ramos (PT) - 8%
  • Nulo/Branco - 6%
  • Não sabe/Não respondeu - 2%

2º  voto - Cenário 1

  • Capitão Alberto Neto (PL) - 18%
  • Eduardo Braga (MDB) - 11%
  • Plínio Valério (PSDB) - 16%
  • Delegado Costa e Silva (PL) - 14%
  • Marcos Rotta (Sem Partido) - 9%
  • Marcelo Ramos (PT) - 7%
  • Nulo/Branco - 13%
  • Não sabe/Não respondeu - 12%

Voto unificado - Cenário 2

  • Alberto Neto (PL) - 24%
  • Eduardo Braga (MDB) - 16%
  • Wilson Lima (União) - 16%
  • Plínio Valério (PSDB) - 15%
  • Marcos Rotta (Sem Partido) - 8%
  • Marcelo Ramos (PT) - 7%
  • Nulo/Branco - 7%
  • Não sabe/Não respondeu - 7%

1º voto - Cenário 2

  • Alberto Neto (PL) - 28%
  • Eduardo Braga (MDB) - 20%
  • Wilson Lima (União) - 20%
  • Plínio Valério (PSDB) - 12%
  • Marcos Rotta (Sem Partido) - 7%
  • Marcelo Ramos (PT) - 7%
  • Nulo/Branco - 4%
  • Não sabe/Não respondeu - 2%

2º voto - Cenário 2

  • Alberto Neto (PL) - 20%
  • Eduardo Braga (MDB) - 12%
  • Wilson Lima (União) - 23%
  • Plínio Valério (PSDB) - 17%
  • Marcos Rotta (Sem Partido) - 10%
  • Marcelo Ramos (PT) - 6%
  • Nulo/Branco - 9%
  • Não sabe/Não respondeu - 11%
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