Real Time Big Data: Alberto Neto e Braga lideram para o Senado no Amazonas

Os pré-candidatos Capitão Alberto Neto (PL) e Eduardo Braga (MDB) lideram as inteções de voto na corrida pelas duas vagas no Senado do Amazonas, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 19.

Em um dos cenários analisados pelos pesquisadores, o candidato do PL aparece como o nome mais citado entre os eleitores do Amazonas. Em seguida, aparece o nome de Braga. Ao somar os votos para 1ª e 2ª cadeira, os dois aparecem com 23% e 17% das intenções de voto, repectivamente.

Já em um cenário em que o atual governador Wilson Lima (União) concorre ao Senado, a disputa pela segunda vaga fica mais acirrada. Alberto Neto segue na frente, mas Lima e Braga aparecem empatados, com 16% das intenções de voto cada.

Em terceiro lugar, aparece Plínio Valério (PSDB). Como a pesquisa possui a margem de erro de 2 pontos percentuais, os três pré-candidatos são considerados tecnicamente empatados para a segunda vaga de senador no estado.

A pesquisa Real Time Big Data realizada no Amazonas foi feita com 1.500 entrevistas de eleitores do estado, entre 17 e 18 de março. O índice de cofiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM -00383/2026.

Pesquisa para senador do Amazonas - Real Time Big Data (Março 2026)

Voto unificado - Cenário 1

Alberto Neto (PL) - 23%

Eduardo Braga (MDB) - 17%

Plínio Valério (PSDB) - 14%

Delegado Costa e Silva (PL) - 13%

Marcos Rotta (Sem Partido) - 9%

Marcelo Ramos (PT) - 7%

Nulo/Branco - 10%

Não sabe/Não respondeu - 7%

1º voto - Cenário 1

Capitão Alberto Neto (PL) - 28%

Eduardo Braga (MDB) - 22%

Plínio Valério (PSDB) - 13%

Delegado Costa e Silva (PL) - 13%

Marcos Rotta (Sem Partido) - 8%

Marcelo Ramos (PT) - 8%

Nulo/Branco - 6%

Não sabe/Não respondeu - 2%

2º voto - Cenário 1

Capitão Alberto Neto (PL) - 18%

Eduardo Braga (MDB) - 11%

Plínio Valério (PSDB) - 16%

Delegado Costa e Silva (PL) - 14%

Marcos Rotta (Sem Partido) - 9%

Marcelo Ramos (PT) - 7%

Nulo/Branco - 13%

Não sabe/Não respondeu - 12%

Voto unificado - Cenário 2

Alberto Neto (PL) - 24%

Eduardo Braga (MDB) - 16%

Wilson Lima (União) - 16%

Plínio Valério (PSDB) - 15%

Marcos Rotta (Sem Partido) - 8%

Marcelo Ramos (PT) - 7%

Nulo/Branco - 7%

Não sabe/Não respondeu - 7%

1º voto - Cenário 2

Alberto Neto (PL) - 28%

Eduardo Braga (MDB) - 20%

Wilson Lima (União) - 20%

Plínio Valério (PSDB) - 12%

Marcos Rotta (Sem Partido) - 7%

Marcelo Ramos (PT) - 7%

Nulo/Branco - 4%

Não sabe/Não respondeu - 2%

2º voto - Cenário 2