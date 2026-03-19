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Tabata defende Alckmin como vice da chapa de Lula: 'tem nome melhor?'

Deputada defendeu nome de correligionário em meio à indefinição sobre vice na campanha do petista

Alckmin e Tabata Amaral: deputada defende manutenção do correligionário como vice de Lula em 2026 (Divulgação/Divulgação)

Alckmin e Tabata Amaral: deputada defende manutenção do correligionário como vice de Lula em 2026 (Divulgação/Divulgação)

Luciano Pádua
Luciano Pádua

Editor de Macroeconomia

Publicado em 19 de março de 2026 às 12h36.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) afirmou que vê com naturalidade a manutenção do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), como para compor a chapa em uma candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. Para ela, o ex-governador de São Paulo reúne atributos políticos e administrativos que o colocam como a melhor opção para compor a chapa governista.

'Tem nome melhor?”, questionou em entrevista à EXAME, ao defender a continuidade da aliança.

A declaração e defesa do correligionário de partido ocorre em meio à indefinição e a diversas notícias sobre quem será o escolhido por Lula para compor a chapa com seu vice. Nos bastidores, fala-se na possibilidade de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concorrer ao cargo — uma tese política que arrefeceu nas últimas semanas — e potencialmente no nome de Renan Filho (MDB), ministro dos Transportes.

"Eu te pergunto se a gente tem o nome melhor. Eu não conheço alguém mais leal, mais trabalhador, mais focado em entregas e que mais fez pelo nosso país. É difícil a gente ver um vice que entrega tanto. Então, o PSB é muito claro nisso. É o melhor não para o PSB, não para o Alckmin: é para o país", disse a deputada em entrevista à EXAME.

Cenário político antes das eleições

Tabata apoiará Lula nas eleições e reforça que a disputa presidencial seguirá relevante, mas que a composição do Congresso será decisiva para o futuro do país.

Segundo ela, há um descompasso entre as demandas da população e as prioridades do Legislativo, o que exige renovação política e maior compromisso com pautas como educação e desenvolvimento.

Alckmin, que já exerce o cargo no atual governo, é um nome capaz de dialogar com diferentes espectros políticos e contribuir para a governabilidade, especialmente em um cenário de Congresso fragmentado, na avaliação da deputada paulista.

"Meu lado vai ser junto com o presidente Lula e com o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, que, diga-se de passagem está fazendo um belo trabalho de defender o nosso país, especialmente nessa questão do tarifaço", afirmou Tabata.

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