Pesquisa Alfa: Lula tem 44% e Flávio Bolsonaro, 41%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 44% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 41%, segundo pesquisa Alfa Inteligência divulgada nesta quinta-feira, 11.

Pela margem de erro do levantamento, que é de 2,6 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Os votos em branco, nulos ou de eleitores que afirmam não votar somam 14%, e 1% se declara indeciso.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em março, petista subiu de 41% para 44% e Flávio Bolsonaro avançou de 38% para 41%, mantendo a vantagem numérica de três pontos percentuais.

O instituto também testou outros cenários de segundo turno, com o petista vencendo todos os nomes da centro-direita testados.

Contra Joaquim Barbosa (DC), Lula registra 41% das intenções de voto, enquanto o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal aparece com 34%.

No embate contra Ronaldo Caiado (PSD), o petista tem 45%, enquanto o ex-governador de Goiás alcança 35%. Já em confronto com Renan Santos (Missão), o presidente registra 45%, ante 26% do presidente do partido Missão.

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), não foi testado em cenários de segundo turno.

Lula lidera no Nordeste com 60% contra Flávio

Distribuição por região mostra vantagem de Lula no Nordeste, com 60% das intenções contra 30% de Flávio Bolsonaro, enquanto no Centro-Oeste e Norte o senador apresenta melhores desempenhos: 49% e 50%, respectivamente, contra 42% e 37% do presidente.

No Sudeste, a disputa é mais equilibrada, com 37% para Lula e 43% para Flávio; no Sul, o senador lidera com 52%, enquanto Lula registra 35%.

Entre os eleitores por gênero, Lula lidera entre mulheres com 46%, contra 39% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, o senador registra 45% e o presidente 41%.

Por faixa etária, Lula lidera entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, com 45%, contra 41% de Flávio; entre os eleitores com mais de 70 anos, o presidente aparece com 45% e o senador com 41%.

Por escolaridade e religião, o levantamento mostra que Lula tem melhor desempenho entre eleitores com menor escolaridade e sem religião, enquanto Flávio Bolsonaro se destaca entre aqueles com ensino superior e evangélicos. Entre católicos, a disputa é equilibrada: Lula 42%, Flávio 45%.

A pesquisa Alfa Inteligência ouviu 1.400 brasileiros com 16 anos ou mais. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR03496-2026.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 44%

Flávio Bolsonaro (PL): 41%

Nenhum/Branco/Nulo: 14%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Joaquim Barbosa

Lula (PT): 41%

Joaquim Barbosa (DC): 34%

Nenhum/Branco/Nulo: 24%

Não sabe/NR: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 44%

Ronaldo Caiado (PSD): 38%

Nenhum/Branco/Nulo: 16%

Não sabe/NR: 2%

Lula x Renan Santos