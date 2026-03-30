Caiado será candidato do PSD à Presidência, diz Kassab

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, será o candidato do PSD à Presidência nas eleições de 2026, disse o presidente do partido, Gilberto Kassab, nesta segunda-feira, 30.

"Tinhamos três nomes, foi uma escolha difícil. Fomos amadurecendo, e nos últimos dias, por uma questão eleitoral, que o Ronaldo Caiado chegará no segundo turno e vencerá a eleição", disse Kassab, no evento J.Safra Macro Day, realizado em São Paulo.

Na semana passada, Ratinho Jr, governador do Paraná, desistiu do pleito, e a disputa final ficou entre Caiado e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.

A trajetória de Caiado

A caminhada de Caiado até ser oficializado começou em 27 de janeiro, quando o político anunciou sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD), ao lado dos também governadores e então pré-candidatos Eduardo Leite (RS) e Ratinho Jr. (PR).

O goiano já havia se lançado na disputa pelo Palácio do Planalto ainda em abril de 2025, mas não encontrou apoio o suficiente no seu antigo partido, o União Brasil.

Ronaldo Ramos Caiado nasceu em 25 de setembro de 1949 no município do Anápolis, em Goiás. Apesar de ser formado em medicina, a política era quase um destino certo. A família Caiado é uma das mais tradicionais da política e do agronegócio goiano.

Seu avô, Antônio Ramos Caiado, mais conhecido como Totó Caiado, foi deputado federal, senador e um dos mais influentes coronéis do estado. Totó também foi nomeado Interventor Federal de Goiás por Washington Luís, mas foi deposto durante Revolução de 1930, que estabeleceu a Era Vargas. Anos depois, outros parentes permaneceram nos governos estaduais e federais.

Em 1985, em meio à tensões e conflitos de terra entre latifundiários e defensores da reforma agrária, Ronaldo Caiado foi um dos fundadores da União Democrática Ruralista (UDR). Segundo o site oficial, a associação tem como objetivo "a preservação do direito de propriedade e a manutenção da ordem e respeito às leis do país."

A UDR hoje integra a Frente Parlamentar da Agropecuária, mais conhecida como Bancada Ruralista.

Em 1989, com o fim da Ditadura Militar, o goiano deixou a liderança da UDR para se candidatar a Presidência da República, mas obteve apenas 0,68% dos votos. No segundo turno, o goiano apoiou o candidato vitorioso, Fernando Collor de Melo, do Partido da Reconstrução Nacional (PRN).

Entre 1990 e 2014, Ronaldo Caiado teve cinco mandatos como deputado federal, sendo os quatro últimos consecutivos. Em 2014, o goiano foi eleito ao Senado Federal, onde foi líder do Democratas. Enquanto senador, Caiado foi um dos principais articuladores para o impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016.

Ronaldo Caiado foi eleito governador do estado de Goiás em 2018 no primeiro turno e, quatro anos depois, alcançou a reeleição também no primeiro turno.

Suas gestões foram marcadas pela presença de familiares no governo. Segundo apuração do jornal O Globo, o goiano chegou a empregar pelo menos 12 parentes, incluindo o primo Adriano da Rocha Lima como secretário-geral de Governo.

Seu comando do estado também colocou o combate à violência no centro do debate. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP), foi registrada uma queda de 85% em latrocínios (roubos seguidos de mortes) e de 56% em homicídios dolosos no estado desde 2018. Por outro lado, 2.767 pessoas morreram por intervenção de agentes de segurança de 2019 a 2023, atrás apenas da Bahia, do Rio de Janeiro e do Pará.