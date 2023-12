Ranking 2023: São Paulo é a melhor cidade para fazer negócios no setor de educação

Com aumento no número de escolas de educação básica e alto índice de empregos formais qualificados, São Paulo é a melhor cidade para fazer negócios na Educação, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade pela EXAME. Veja o estudo completo neste link.

De acordo com o estudo, o resultado é explicado pelo saldo positivo no número de empregos no setor de educação, com 11.805 postos criados, além da concentração de 5,87% de todas as matrículas de educação básica do país no município. O levantamento ressalta ainda o crescimento do ensino superior à distância com competição do setor público e privado, tanto na cidade quanto no estado de São Paulo.

Segundo dados da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), o segmento cresceu 38% em 2023 e já alcança 83.000 alunos. A Univesp abriu 10 polos para atender a demanda. Os números mostram ainda que o EAD, principalmente o gratuito, virou uma alternativa para estudantes de escola pública, mulheres e pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos.

Paulo Takito, diretor da Urban Systems, afirma que é importante ressaltar que o levantamento não é sobre a qualidade do ensino, mas sim sobre as oportunidade para se fazer negócio nesse setor. "Avaliamos a demanda, número de matrículas, estabelecimentos e de escola por aluno. Acreditamos também que quanto mais empregos qualificados na cidade, mais aumenta a possibilidade dos pais valorizarem a educação dos filhos", explica.

São Paulo retomou a primeira posição do ranking em um ano em que diversas cidades apresentaram números negativos no setor. A capital paulista, além de subir uma posição, conseguiu não despencar como outros municípios. Florianópolis, que foi líder na edição de 2022, ocupa a 25ª posição, e Maricá, terceiro colocado no ano passado, desabou para a 79ª posição.

Em contrapartida, estados que tiveram um desempenho abaixo em 2022 tiveram um salto neste ano. O Rio de Janeiro, 58º colocado no ano passado, assumiu a vice liderança no levantamento, seguido de Salvador, que pulou de 92º colocado para a terceira posição em um ano.

No recorte estadual, São Paulo concentra 23 cidades entre as melhores para investir em educação, 13 a menos do que na edição anterior. Na sequência aparecem os estados de Minas com 18 cidades e Paraná com 11.

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.

Na categoria Educação, são analisados 12 indicadores: matrículas na educação básica total, matrículas na educação privada, escolas na educação básica, variação do número de alunos por escolas, matrículas na educação superior total, matrículas na educação superior privada, estabelecimento na educação superior, variação do número de alunos por estabelecimento, empregos na educação, concentração de matrículas da educação superior.

Confira a lista completa das melhores cidades para fazer negócios: