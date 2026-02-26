Consórcio liderado pela Zetta vence leilão de R$ 6 bi da nova sede do governo de SP

O Consórcio MEZ-RZK Novo Centro venceu o leilão da Parceria Público-Privada (PPP) para construção e operação do Novo Centro Administrativo estadual.

O grupo é composto pela Zetta Infraestrutura, M4 Investimentos, Engemat, RZK Empreendimentos Imobiliários e Iron Property.

A oferta foi de 9,62% de desconto sobre a contraprestação mensal que será paga pelo governo do estado para a concessionária, fixada em R$ 76,6 milhões.

A outra participante do certame, o consórcio Acciona-Construcap, formado pela espanhola Acciona e pela Construcap, ofereceu 5% de desconto.

O projeto prevê um total de R$ 6 bilhões em investimentos, sendo R$ 3,4 bilhões aportados pelo governo estadual e R$ 2,7 bilhões pelo parceiro privado vencedor da disputa.

O leilão ocorreu em meio a protesto de movimentos por moradia e pessoas que vivem no centro de São Paulo. Eles questionam desapropriações que devem ocorrer por conta da reforma.

A previsão é que pelo menos 600 famílias serão desapropriadas com a nova sede do governo. A Polícia Militar reforçou a segurança do entorno da B3, que também passa por reformas.

A disputa estava inicialmente previsto para o fim de 2025, mas foi adiado e teve o edital republicado após empresas interessadas solicitarem mais prazo para concluir garantias e documentação.

Como será a nova sede do governo de SP

O novo complexo, com mais de 250 mil metros quadrados, reunirá o gabinete do governador, secretarias e órgãos estaduais hoje espalhados por mais de 40 endereços e concentrar cerca de 22 mil servidores. A estrutura será implantada no entorno da Praça Princesa Isabel.

Nova sede do governo: leilão será disputado por dois consóricos (Ópera Arquitetura/Divulgação)

Segundo a administração estadual, a mudança busca modernizar a gestão pública e reduzir custos administrativos, além de impulsionar a atividade econômica e requalificar a região central, frequentemente associada à degradação urbana e à precariedade social.

O projeto inclui o restauro de 17 imóveis tombados e a ampliação em mais de 40% das áreas verdes do Parque Princesa Isabel. Estão previstos ainda 25 mil metros quadrados destinados a comércio e serviços, além da construção de um novo terminal de ônibus integrado à Estação Luz do Metrô e da CPTM.

A nova estrutura também contará com teatro, auditórios, salas multiuso e outros espaços de uso institucional.

Centro administrativo e requalificação urbana

O plano do governo prevê que a transferência do gabinete e das secretarias para os Campos Elíseos funcione como eixo de reorganização da região. A proposta combina concentração administrativa com intervenções urbanas, preservação de patrimônio histórico e ampliação de áreas verdes.

Ao centralizar órgãos hoje distribuídos em dezenas de prédios alugados ou próprios, o governo afirma que pretende racionalizar estruturas, reduzir despesas e fortalecer a presença institucional no centro da capital.