Forças Armadas mobilizam 26,5 mil militares para apoiar eleições neste domingo

As Forças Armadas mobilizarão 26,5 mil militares para apoiar a realização do primeiro turno das eleições 2026, neste domingo, 4. A atuação inclui ações de segurança em locais de votação e o transporte de urnas, equipamentos e equipes da Justiça Eleitoral para áreas de difícil acesso.

A operação ocorre em conjunto com a Justiça Eleitoral e os órgãos de segurança pública. Participam militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Militares atuarão em 482 municípios

Na chamada Garantia da Votação e da Apuração (GVA), as Forças Armadas estarão presentes em 482 municípios de 12 estados. Ao todo, a operação abrangerá 8.827 locais de votação.

O emprego dos militares ocorre a partir de requisição da Justiça Eleitoral e depende de autorização presidencial. A missão é contribuir para a preservação da ordem pública, a normalidade dos trabalhos eleitorais e o livre exercício do voto.

Os militares farão ações de presença e patrulhamento em áreas definidas previamente pela Justiça Eleitoral. A atuação busca dar segurança a eleitores, mesários e demais profissionais envolvidos na votação e na apuração.

A possibilidade de emprego das Forças Armadas na GVA está prevista no Código Eleitoral.

Aviões, helicópteros e embarcações levam urnas

Além da segurança dos locais de votação, os militares também serão responsáveis por parte da logística eleitoral. O apoio ocorrerá em 121 localidades de 44 municípios de oito estados.

A operação inclui o transporte de urnas eletrônicas, equipamentos, materiais e equipes eleitorais. A medida é voltada principalmente a regiões onde as condições geográficas dificultam o acesso por meios convencionais.

Para chegar a essas áreas, serão utilizados aviões, helicópteros, embarcações e viaturas militares. A estrutura permitirá atender comunidades isoladas, terras indígenas, localidades ribeirinhas e outras regiões remotas.

Operação pode ser ampliada

O apoio logístico das Forças Armadas à Justiça Eleitoral é utilizado principalmente em locais com dificuldades de acesso e mobilidade.

Para as eleições deste ano, a atuação foi autorizada pelo Decreto nº 13.073, de 21 de julho de 2026. O planejamento pode ser alterado conforme novas demandas apresentadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).