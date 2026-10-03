Pesquisa para presidente Palver: Flávio Bolsonaro tem 47% e Lula, 43%, no 1º turno

Pesquisa Palver divulgada neste sábado, 3, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 47% das intenções de voto no cenário estimulado para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, ante 43% de Lula (PT). No cenário espontâneo, Lula registra 41% e Flávio, 40%. Em um eventual segundo turno entre os dois, o senador aparece com 49%, contra 44% do presidente. O levantamento ouviu 5 mil pessoas entre 30 de setembro e 3 de outubro e informa margem de erro máxima de 2,4 pontos percentuais.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na pesquisa estimulada para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, segundo a sexta rodada do levantamento da Palver, divulgada neste sábado, 3. O senador registra 47% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 43%.

Na sequência, Renan Santos (Missão) tem 7% das intenções. O escritor Augusto Cury (Avante) aparece com 1%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) também registra 1%. Romeu Zema (Novo) e os demais candidatos ficam abaixo de 1%. Branco, nulo ou eleitores que afirmam que não votariam também representam menos de 1%, assim como os indecisos.

O resultado da pesquisa estimulada contrasta com o cenário espontâneo, em que Lula aparece numericamente à frente. Quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, o petista registra 41%, contra 40% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos aparece com 7%, enquanto Augusto Cury e Ronaldo Caiado têm 1% cada.

A pesquisa também mostra diferenças nos recortes demográficos. Na pergunta estimulada, Flávio Bolsonaro registra 53% entre os eleitores com 60 anos ou mais e 53% entre aqueles com ensino superior completo. Lula, por sua vez, alcança 50% entre os entrevistados com ensino fundamental e 45% entre aqueles com renda familiar de até dois salários mínimos.

Entre os eleitores que recebem Bolsa Família, Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra percentual inferior. No recorte religioso, o senador chega a 65% entre os evangélicos ou protestantes, enquanto Lula registra 42% entre os católicos.

Segundo turno

A Palver também testou diferentes combinações para um eventual segundo turno. No confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro, o senador aparece com 49% das intenções de voto, contra 44% do presidente. Branco, nulo ou quem afirma que não votaria somam 6%, enquanto 1% permanece indeciso.

Em outro cenário, Lula aparece com 44% contra 36% de Augusto Cury. Nesse caso, 19% afirmam que votariam em branco, nulo ou não votariam, enquanto 2% permanecem indecisos.

Contra Renan Santos, Lula registra 44% das intenções de voto, enquanto o candidato do Missão aparece com 33%. Branco, nulo ou a opção de não votar somam 21%, e 2% dos entrevistados permanecem indecisos.

A pesquisa ainda apresenta cenários envolvendo Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Contra Caiado, Lula aparece com 43%, enquanto o governador registra 42%. Branco, nulo ou quem não votaria representam 13%, e 1% dos entrevistados está indeciso. No confronto com Zema, Lula marca 44%, contra 42% do candidato do Novo; branco, nulo ou não votaria somam 13%, e 1% permanece indeciso.

Avaliação do governo Lula

Além da intenção de voto, a Onda 6 avaliou a aprovação do trabalho de Lula na Presidência. Para 43% dos entrevistados, o presidente aprova sua atuação no cargo, enquanto 56% desaprovam. Outros 1% não souberam responder.

Na avaliação geral da administração, 42% classificam o trabalho do governo como ótimo ou bom. Outros 3% consideram a gestão regular, enquanto 55% avaliam o governo como ruim ou péssimo.

Como foi feita a pesquisa

A Onda 6 da Pesquisa Palver foi realizada entre 30 de setembro e 3 de outubro de 2026, com 5 mil participantes recrutados pela internet por meio de anúncios em redes sociais. A amostra é não probabilística e passou por calibração estatística com base em dados do IBGE, no resultado do segundo turno da eleição presidencial de 2022 e no cadastro de filiação partidária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O levantamento tem registro no TSE sob o protocolo BR-00198/2026. A margem de erro amostral máxima informada para os resultados agregados é de 2,4 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A Palver ressalta que a margem de erro considera apenas a variabilidade amostral e não incorpora outras fontes de erro relacionadas ao recrutamento online.

A Onda 6 passou ainda por uma redução do questionário, que caiu de 46 para 27 perguntas. Foram retirados blocos sobre problemas do país, políticas públicas, expectativas econômicas, reconhecimento e rejeição de candidatos e temas conjunturais. A Palver afirma que o método de recrutamento e a calibração permaneceram os mesmos da rodada anterior, permitindo a comparação dos resultados com as ondas anteriores que utilizaram o método v2.