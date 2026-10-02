Pesquisas 2022 x 2026: Lula perde pontos, e Flávio supera desempenho de Jair Bolsonaro

A dois dias do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, pesquisas divulgadas pelos mesmos institutos permitem comparar como estavam os principais candidatos à Presidência na reta final de 2022 e como chegam ao mesmo momento em 2026.

Datafolha, Quaest e BTG, divulgadas na última semana, apresentaram cenários de primeiro turno e votos válidos – modalidade que exclui os votos nulos e brancos e os indecisos – nos dois anos de pleito.

Em quatro anos, o cenário se inverteu, mas os nomes são parecidos. Em 2022, quem disputava a reeleição era o presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, Jair perdeu para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que hoje disputa contra o filho de seu antecessor, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

O Instituto Quaest não calcula votos válidos e, por isso, sua comparação é feita apenas com o cenário estimulado de primeiro turno.

Datafolha

Na pesquisa Datafolha de 2022, Lula tinha 50% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro registrava 36%. Nos resultados de 2026, divulgados na última quinta-feira, 1, Lula aparece com 45% e Flávio Bolsonaro, com 40%.

Na comparação entre os dois anos, Lula registra uma queda de 5 pontos percentuais nos votos válidos, enquanto o percentual do candidato ligado ao campo bolsonarista sobe de 36% para 40%, uma variação de 4 pontos percentuais sobre o pai.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula tinha 48% em 2022, contra 34% de Jair Bolsonaro. Em 2026, Lula aparece com 42%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 38%.

Assim, Lula apresenta uma queda de 6 pontos percentuais neste cenário. Já o percentual dos Bolsonaro revela uma alta de 4 pontos percentuais.

Quaest

A Quaest não calculou votos válidos até o momento. Por isso, a comparação entre 2022 e 2026 é feita com os números do cenário estimulado de primeiro turno.

Em 2022, Lula tinha 46% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro aparecia com 33%. Na pesquisa de 2026, divulgada na última segunda-feira, 28, Lula registra 39% e Flávio Bolsonaro, 34%.

Na comparação, Lula registra uma queda de 7 pontos percentuais. O percentual registrado pelo candidato bolsonarista, por sua vez, tem uma variação de 1 ponto percentual.

BTG/FSB e BTG/Nexus

Nas pesquisas BTG/FSB e, posteriormente, BTG/Nexus, Lula tinha 48% dos votos válidos em 2022, contra 37% de Jair Bolsonaro. No levantamento de 2026, publicado na última segunda-feira, 28, Lula aparece com 44% e Flávio Bolsonaro, com 39%.

Entre os dois anos, Lula registra uma queda de 4 pontos percentuais nos votos válidos. Já o percentual do candidato bolsonarista passa por uma alta de 2 pontos percentuais.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula tinha 45% em 2022 e Jair Bolsonaro, 35%. Em 2026, Lula aparece com 42% e Flávio Bolsonaro, com 37%.

Nesse recorte, Lula registra queda de 3 pontos percentuais. O percentual do candidato bolsonarista sobe de 35% para 37%, uma variação de 2 pontos percentuais.

Em quatro anos de governo, o presidente Lula sai com menos popularidade do que entrou, mas ainda maior do que a popularidade de seu antecessor no mesmo período do mandato. Flávio Bolsonaro, no entanto, surge mais popular que o pai em um primeiro turno e desafia a força do petista.