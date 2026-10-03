Onde votar nas Eleições 2026: veja como consultar local, zona e seção eleitoral

RESUMO ＋ O eleitor pode consultar onde votar nas Eleições 2026 pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral, como o portal do TSE, o Autoatendimento Eleitoral e o aplicativo e-Título. A consulta informa endereço do local de votação, zona e seção eleitoral. Para o pleito de 2026, o TSE estabeleceu que a consulta oficial aos locais estará disponível a partir de 1º de setembro.

No dia da eleição, cada eleitor deve comparecer ao local de votação definido pela Justiça Eleitoral. Para consultar onde votar, o eleitor pode utilizar gratuitamente os canais oficiais da Justiça Eleitoral: a informação está disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mediante consulta pelo nome completo ou pelo número do título, e também no Autoatendimento Eleitoral, na opção “Onde votar”.

Outra alternativa é o aplicativo e-Título, que permite consultar, após a autenticação, o endereço do local, a zona e a seção eleitoral. O endereço pode abrigar uma ou mais seções eleitorais, unidades responsáveis pela votação, e é organizado para garantir o atendimento dos eleitores e o funcionamento das urnas eletrônicas.

A consulta apresenta os dados necessários para identificar o local exato onde o eleitor deverá comparecer no dia da votação. Também é possível consultar, nos portais da Justiça Eleitoral, informações sobre as zonas e os cartórios eleitorais de cada estado.

Os locais de votação podem ser escolas, universidades, prédios públicos e outros espaços considerados adequados pela Justiça Eleitoral. Em cada local, as seções eleitorais contam com uma urna eletrônica e uma mesa receptora de votos, responsável por atender os eleitores cadastrados naquela seção.

A mesa é composta por um presidente, mesários e auxiliares, todos convocados pela Justiça Eleitoral. Cabe à equipe identificar os eleitores, conduzir os procedimentos de votação, registrar eventuais ocorrências e garantir a regularidade dos trabalhos durante o pleito. A organização dos locais, a convocação dos mesários e a preparação das urnas ficam sob responsabilidade das zonas eleitorais e dos respectivos cartórios eleitorais.

Para as eleições de 2026, o TSE estabeleceu que a consulta oficial aos locais de votação estará disponível a partir de 1º de setembro de 2026, por meio do e-Título e dos portais do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais. A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor verifique, com antecedência, as informações para confirmar o endereço e evitar dificuldades no dia do pleito.