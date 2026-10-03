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Pesquisa Atlas: Rafael Fonteles lidera com 68,4% dos votos válidos no Piauí

Levantamento Atlas/MeioNorte ouviu 1.230 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro e mostra ainda Marcelo Castro e Júlio César à frente na corrida pelas duas vagas ao Senado

Pesquisa Atlas/MeioNorte divulgada em outubro mostra Rafael Fonteles (PT) com 65,1% das intenções de voto para o governo do Piauí (Divulgação)

Pesquisa Atlas/MeioNorte divulgada em outubro mostra Rafael Fonteles (PT) com 65,1% das intenções de voto para o governo do Piauí (Divulgação)

Clarissa Palácio
Clarissa Palácio

Colaboradora

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 17h49.

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Pesquisa Atlas/MeioNorte mostra Rafael Fonteles (PT) com 65,1% das intenções de voto para o governo do Piauí, ante 28,2% de Joel Rodrigues. Na disputa pelas duas vagas ao Senado, Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD) registram os maiores percentuais no resultado consolidado. Para presidente, Lula aparece com 66,4% no estado, contra 26,9% de Flávio Bolsonaro. O levantamento ouviu 1.230 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro e tem margem de erro de três pontos percentuais.

O atual governador Rafael Fonteles aparece à frente na pesquisa para o governo do Piauí, segundo o levantamento Atlas realizado entre 27 de setembro e 2 de outubro de 2026. O petista registra 65,1% das intenções de voto, enquanto Joel Rodrigues tem 28,2%.

Na sequência, os demais candidatos somam 1,7%. Entre os nomes citados, Dra. Lúcia Santos (PSDB) registra 0,6%, Elizeu Aguiar (Novo), 0,5%, Professor Gisvaldo (PSOL), 0,4%, Lourdes Melo (PCO), 0,1%, Ravenna da Inclusão (Democrata), 0,1%, Santiago Belizário (UP), 0% e Geraldo Carvalho (PSTU), 0%.

Votos brancos ou nulos correspondem a 3,4%, enquanto 1,4% não souberam responder.

Ao considerar apenas votos válidos, excluindo brancos e nulos, o atual governador aparece com 68,4% dos votos válidos, seguido por Rodrigues com 29,7%.

Disputa pelo Senado

O levantamento também mediu a intenção de voto para as duas vagas ao Senado pelo Piauí. No resultado consolidado do primeiro e do segundo voto, Marcelo Castro (MDB) aparece com 28,1%, seguido por Júlio César (PSD), com 24,2%. Ciro Nogueira (PP) registra 16,4%, enquanto Tiago Junqueira (PL) tem 11,9%.

Outros candidatos somam 5,3%. Entre os nomes agrupados nessa categoria estão Maria Madalena Nunes (PSOL), com 1,3%, Antônio Barros (Novo), com 1,2%, Antônio José Lira (Avante), com 0,8%, e Jardenya Bezerra (Democrata), com 0,7%. Votos brancos ou nulos representam 6,9%, e 7,1% dos entrevistados não souberam responder.

Considerando apenas o primeiro voto para o Senado, Marcelo Castro aparece com 32,2%, seguido por Júlio César, com 24,4%. Tiago Junqueira registra 16,6%, enquanto Ciro Nogueira tem 13,8%. Outros candidatos somam 2,6%, votos brancos ou nulos representam 6,5% e 3,9% não souberam responder.

No segundo voto, Júlio César registra 24,1%, seguido por Marcelo Castro, com 24%. Ciro Nogueira aparece com 19%, enquanto outros candidatos somam 7,9%. Tiago Junqueira tem 7,3%, mesmo percentual registrado por votos brancos ou nulos. Outros 10,3% não souberam responder.

Disputa pela Presidência

Entre os eleitores do Piauí, Lula aparece à frente na pesquisa estimulada para o primeiro turno da eleição presidencial de 2026. O presidente registra 66,4% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 26,9%.

Renan Santos (Missão) tem 2,1%, seguido pelo escritor Augusto Cury (Avante), com 1,4%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 0,9%. Outros candidatos somam 0,1%, enquanto votos brancos ou nulos representam 0,7% e 1,5% dos entrevistados não souberam responder. Entre os demais nomes citados pelo levantamento, Hertz Dias (PSTU) e Leonardo Avalanche (PRTB) registram 0,1% cada, enquanto Romeu Zema (Novo) e Samara (UP) aparecem com 0%.

Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 68,3% das intenções de voto no Piauí, contra 28,4% do senador. Votos brancos ou nulos somam 2,7%, enquanto 0,6% dos entrevistados não souberam responder.

A pesquisa Atlas/MeioNorte foi realizada entre 27 de setembro e 2 de outubro de 2026 com 1.230 eleitores do Piauí. O levantamento utilizou a metodologia Atlas Random Digital Recruitment (RDR), com recrutamento digital aleatório de entrevistados durante a navegação na internet. A amostra foi calibrada por meio de procedimentos estatísticos e considera variáveis como sexo, faixa etária, escolaridade, renda, região e comportamento eleitoral anterior.

A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos PI-03386/2026 e BR-06245/2026.

Perguntas frequentes

Quem lidera a pesquisa para governador do Piauí? ＋

Rafael Fonteles (PT) registra 65,1% das intenções de voto, enquanto Joel Rodrigues aparece com 28,2%. Os demais candidatos somam 1,7%.

Qual é o resultado considerando apenas os votos válidos? ＋

Considerando apenas os votos válidos, Rafael Fonteles aparece com 68,4%, e Joel Rodrigues, com 29,7%.

Como está a disputa pelo Senado no Piauí? ＋

No resultado consolidado do primeiro e do segundo voto, Marcelo Castro (MDB) registra 28,1%, seguido por Júlio César (PSD), com 24,2%. Ciro Nogueira (PP) tem 16,4%, e Tiago Junqueira (PL), 11,9%. A eleição de 2026 terá duas vagas para o Senado em disputa no estado.

Qual é o resultado da pesquisa para presidente no Piauí? ＋

Lula registra 66,4% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 26,9%. Renan Santos tem 2,1%, Augusto Cury, 1,4%, e Ronaldo Caiado, 0,9%.

Como fica um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro? ＋

No cenário testado pela pesquisa, Lula registra 68,3% das intenções de voto no Piauí, contra 28,4% de Flávio Bolsonaro. Brancos e nulos somam 2,7%, e 0,6% não souberam responder.

Quando a pesquisa Atlas no Piauí foi realizada? ＋

A pesquisa Atlas/MeioNorte ouviu 1.230 eleitores do Piauí entre 27 de setembro e 2 de outubro de 2026, por meio da metodologia Atlas Random Digital Recruitment (RDR).

Qual é a margem de erro da pesquisa? ＋

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos PI-03386/2026 e BR-06245/2026.

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