Candidatos a governador em Goiás; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo de Goiás nas eleições de 2026 tem seis candidaturas: Daniel Vilela, Danilo da Silva, Luciana Amorim, Luis Cesar Bueno, Marconi Perillo e Wilder Morais. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Goiás nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio das Esmeraldas reúne o atual governador, ex-governadores, parlamentares, representantes de movimentos sociais e nomes com trajetória na política estadual e nacional.

Conheça os candidatos ao governo de Goiás nas eleições de 2026:

Daniel Vilela (MDB) - 15 : Atual governador de Goiás, Daniel Vilela tem 42 anos, é formado em Direito e possui pós-graduação em gestão pública. Foi eleito vice-governador na chapa de Ronaldo Caiado e assumiu o comando do Executivo estadual em 2026, após a renúncia do então governador para disputar a Presidência da República. Nascido em Jataí (GO), é filho do ex-governador Maguito Vilela e iniciou sua trajetória política no MDB. Foi eleito vereador de Goiânia em 2008 e, posteriormente, exerceu mandatos de deputado estadual e deputado federal. Em 2026, disputa a reeleição para o Governo de Goiás pelo MDB;

Danilo da Silva (PCO) - 29: Danilo Pinheiro Evangelista da Silva é tesoureiro do PCO em Valparaíso de Goiás e foi escolhido pelo partido para disputar o governo estadual em 2026. Por ocupar a função de tesoureiro da legenda no município, aparece como terceiro interessado em um processo na Justiça Eleitoral relacionado à ausência de prestação de contas anual do diretório municipal do PCO.

Luciana Amorim (UP) - 80 : Luciana Amorim tem 54 anos, nasceu em Anápolis (GO) e trabalha como analista judiciária da Justiça Federal. É vice-presidente estadual da Unidade Popular e coordena, em Goiás, o Movimento Olga Benário. Em 2022, foi candidata a vice-governadora na chapa liderada pelo Professor Pantaleão (UP). Dois anos depois, voltou a disputar uma eleição ao lado de Pantaleão, desta vez como candidata a vice-prefeita. Em 2026, concorre ao Governo de Goiás pela Unidade Popular.

Luis Cesar Bueno (PT) - 13 : Ex-deputado estadual, Luis Cesar Bueno tem 65 anos e foi escolhido pelo PT para disputar o Governo de Goiás em 2026. Sua trajetória política começou após atuação nos movimentos estudantil e sindical durante a juventude. Em 1997, foi eleito vereador de Goiânia e, posteriormente, exerceu mandato de deputado estadual. Também atuou como diretor da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) e como diretor do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Nas eleições de 2026, concorre pelo PT;

Marconi Perillo (PSDB) - 45 : Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo tem 62 anos e volta a disputar o comando do Executivo estadual em 2026. Natural de Palmeiras de Goiás (GO), governou o estado por quatro mandatos, entre 1999 e 2006 e, posteriormente, entre 2011 e 2019. Também já exerceu os cargos de senador, deputado federal e deputado estadual. Em 2023, foi eleito presidente do PSDB com apoio do deputado federal Aécio Neves, atual presidente da legenda segundo o material fornecido. Caso vença a disputa de 2026, Perillo assumirá um quinto mandato como governador;

Wilder Morais (PL) - 22: Senador por Goiás, Wilder Morais tem 57 anos, nasceu em Taquaral de Goiás e é engenheiro e empresário. Iniciou sua trajetória eleitoral em 2010, quando concorreu ao Senado como primeiro suplente de Demóstenes Torres. Em 2018, disputou uma vaga como titular no Senado, mas não foi eleito. Em 2020, tentou concorrer como vice-prefeito de Goiânia, também sem sucesso. Nas eleições estaduais de 2022, foi eleito senador pelo Partido Liberal. Em 2026, disputa o Governo de Goiás pelo PL.

Quando vai ser a eleição para o governo de Goiás?

A eleição em Goiás seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.