Quem são os candidatos à presidência do Senado

Marcadas para o próximo sábado, 1º fevereiro, as eleições para a Presidência do Senado Federal têm três candidaturas colocadas até agora — Davi Alcolumbre (União-AP), Marcos Pontes (PL-SP) e Eduardo Girão (Novo-CE) devem disputar a preferência dos parlamentares.

Apoiado pelo atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Alcolumbre é o favorito, mas ele enfrenta uma resistência isolada de lideranças da direita.

Apesar de ter o apoio formal do PL, que negocia a primeira vice-presidência com ele, o senador do União Brasil deve enfrentar o ex-ministro de Ciência e Tecnologia do governo de Jair Bolsonaro (PL), Marcos Pontes. Pontes ter se colocado à disposição do cargo irritou Bolsonaro, que o chamou de "ingrato".

Em entrevista à Revista Oeste, na semana passada, o ex-presidente explicou que o partido não quer repetir o mesmo erro que cometeu em 2023, quando fracassou ao lançar Rogério Marinho. Sem compor com o presidente vencedor, o PL ficou sem espaço na mesa diretora.

Em meio a esta crise, articuladores ainda tentam frear Pontes, que vem reiterando sua candidatura quase que diariamente.

"Eu como presidente do Senado quero trazer de volta o prestígio da Casa. Vou tomar providências como colocar os processos mais complicados em votação. O plenário é soberano. Outro ponto é ouvir mais a população. Então contem comigo, eu sou candidato", disse, neste domingo.

Na mesma toada que Pontes, outro apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro resolveu se candidatar. Eduardo Girão, do Partido Novo, tem como campanha a promessa de que vai pautar pedidos de impeachment e a anistia para os réus dos ataques antidemocráticos do oito de janeiro.

Segundo Girão, Alcolumbre decepcionou quando foi presidente do Senado entre 2019 e 2021:

"Ele apequenou o Senado permitindo uma invasão cada vez maior de competências por parte do Poder Judiciário, principalmente, gerando um caos institucional e levando o Brasil a insegurança jurídica", opinou.