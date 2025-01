Hugo Motta intensifica articulação às vésperas da eleição na Câmara e se reúne com Tarcísio e Castro

O provável futuro presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem intensificado os encontros com parlamentares de diferentes vertentes políticas nos últimos dias que antecedem as eleições para a Mesa Diretora da Casa. Nesta segunda-feira, 27, Motta participará de um jantar com deputados da bancada paulista e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Motta é o favorito para assumir o posto de presidente da Câmara, mas enfrentará os deputados Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel van Hattem (NOVO-RS).

Na terça-feira, 28, Hugo Motta participará de outro jantar, desta vez com a bancada de deputados do Rio de Janeiro. O encontro contará com a presença do governador Cláudio Castro. Segundo parlamentares, o objetivo é discutir temas de interesse do estado que precisam de apoio da Câmara.

Crise entre Legislativo e Executivo pode impactar mandato

A eleição da nova Mesa Diretora, que será responsável pelos trabalhos da Câmara nos anos de 2025 e 2026, ocorre neste sábado (3). Além disso, os partidos devem anunciar seus novos líderes, como já aconteceu com Antonio Brito (PSD-BA) na Câmara e Eduardo Braga (MDB-AM) no Senado.

Essas decisões ocorrem em um contexto de tensão entre Legislativo e Executivo, marcado pela crise das emendas parlamentares. Hugo Motta, caso eleito, terá o desafio de equilibrar as pressões da oposição e a necessidade de manter um bom relacionamento com o governo federal.

Orçamento de 2025 pode gerar novos embates

O cenário de tensão pode se agravar durante a elaboração do orçamento de 2025. Deputados cogitam mudanças na proposta orçamentária para limitar as manobras financeiras do governo federal. Uma das estratégias discutidas seria redirecionar verbas de ministérios comandados pelo PT para ministérios ligados ao centrão.

Além disso, a relação com o Judiciário promete ser outro ponto de atenção. Algumas Propostas de Emenda à Constituição (PECs) voltaram à pauta, sinalizando possíveis embates entre os poderes.