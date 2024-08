Veja faz debate com candidatos à prefeitura de SP: confira horário, onde assistir e quem participará

A revista Veja realiza nesta segunda-feira, 19, o terceiro debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo desta eleição de 2024. O encontro começa a partir 11h, em parceria com a ESPM e apoio do instituto Paraná Pesquisas e do escritório Bonini Guedes Advocacia, nas instalações da instituição de ensino na Vila Mariana, na zona sul da capital paulista, e poderá ser acompanhado ao vivo no site e nos canais do veículo.

Voltam a se reencontrar nesta segunda, os candidatos Marina Helena (NOVO), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB). Também foram convidados Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB) e Ricardo Nunes (MDB), que decidiram não comparecer ao debate. Os seis estão entre os mais bem pontuados nas pesquisas de intenções de voto para prefeito.

A campanha de Tabata confirmou à EXAME a presença de Tabata na manhã desta segunda. Já interlocutores das campanhas dos candidatos do PSOL e do PSDB e do atual prefeito justificaram que já tinham outros compromissos agendados.

Que horas será o debate na Veja em SP?

Data: 19 de agosto, segunda-feira

Horário: 11h

Candidatos: Marina Helena (NOVO), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB)

Onde assistir: no canal de VEJA no YouTube, pelo site de VEJA (www.veja.com.br) e pela plataforma VEJA+

Como será o debate

O confronto desta segunda terá cinco blocos, sendo dois para perguntas entre os candidatos, dois para questionamentos feitos por jornalistas do veículo e estudantes da ESPM e um para considerações finais. O evento terá duração aproximada de uma hora e 20 minutos, com previsão de encerramento por volta das 12h30.

Fator Marçal

O não comparecimento dos três primeiros colocados nas pesquisas também seria uma reação contra a "baixaria" e "falta de civilidade" de Marçal, como chegaram a apontar em entrevistas Boulos e Datena sobre a performance do influenciador. Interlocutores das campanhas avaliam que o candidato do PRTB é o único que tem a ganhar com o "baixar o nível do debate" para promover cortes que publicará em suas redes sociais.

Interlocutores também se queixaram de que as regras acordadas no debate anterior, promovido pelo Estadão, Terra e FAAP, na quarta, 14, foram descumpridas, e o evento foi desorganizado. Os organizadores negam.

Com a desistência confirmada, Datena deve cumprir agenda às 10h na região da Jacu Pêssego, na zona leste da cidade. No local, o candidato do PSDB apresentará sua proposta de criar "Territórios de Emprego", que visa a criação de empregos e investimentos em áreas periféricas.

Já Boulos fará gravações para seu programa eleitoral pela manhã e às 15h fará o encontro Mulheres com Marta Suplicy, sua candidata a vice, na Vila Anglo Brasileira, zona oeste. Às 19h, o candidato do PSOL gravará uma entrevista para a Jovem Pan.

Nunes, por sua vez, inicia a agenda de compromissos de campanha às 15h30, com uma sabatina ao vivo na CNN. Às 2oh30, o prefeito se reunirá com líderes comunitários, moradores e comerciantes do Jardim Alfredo, no Guarapiranga, na zona sul.

Corrida eleitoral para prefeito de São Paulo

Na última segunda, 12, o agregador de intenções de voto EXAME/IDEIA indicou que o atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 23% das intenções de votos na capital e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), 22%. Na sequência, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) aparece com 15% na terceira posição, seguido pelo influenciador Pablo Marçal (PRTB) com 14% e a deputada federal Tabata Amaral (PSB) com 6%. Marina Helena (NOVO) tem 4%.

Na comparação com o último levantamento, Datena e Pablo subiram, enquanto Nunes e Boulos voltaram a trocar de posições na liderança. Tabata oscilou negativamente. Segundo os dados, a disputa aponta para um protagonismo dividido entre Boulos e Nunes, que formam um primeiro pelotão. Boulos manteve a ponta ao longo dos seis primeiros meses do ano, mas foi perdendo força e, na versão mais recentes deste agregador, viu Nunes ultrapassá-lo.

O agregador serve para harmonizar as curvas das pesquisas eleitorais e mostrar tendências, mas não é uma média ponderada simples dos resultados das pesquisas. A amostra do Ideia, atualizada no último dia 9 de agosto, contabilizou 24 pesquisas de opinião de voto estimulada para as eleições para a prefeitura de São Paulo em 2024. Foram contabilizadas pesquisas dos Institutos: Paraná Pesquisas, Futura Pesquisas, Atlas Intel, Real Time Big Data, Datafolha, Badra, GERP e Quaest.