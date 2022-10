Quem é Janja Lula da Silva, a nova primeira-dama do Brasil

Com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial, o Brasil terá uma nova primeira-dama. A socióloga Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, ocupará o posto após desempenhar papel de destaque na campanha do PT.

Vinte anos mais nova que Lula, Janja nasceu em 1966 na cidade de União da Vitória, no Paraná. Ainda bebê, se mudou para a capital Curitiba. Mais nova de dois irmãos, é filha de Terezinha da Silva, dona de casa falecida em 2020, e José Clóvis da Silva, comerciante aposentado de 82 anos.

Com apenas 17 anos, a nova primeira-dama se filiou ao PT. Rosângela estudou Sociologia na Universidade Federal do Paraná. Ela tem MBA em Gestão Social e Sustentabilidade, e também especialização em História.

Entre 2005 e 2012, foi assistente do diretor-geral e coordenadora de programas voltados para o desenvolvimento sustentável na Itaipu Binacional. Voltou para a empresa em 2016 e saiu em 2020.

Janja também trabalhou na Eletrobras como assessora de comunicação e relações institucionais de 2012 a 2016. Segundo a revista Veja, Rosângela já foi casada por mais dez anos e não tem filhos.

Petista de “carteirinha”, como se intitula, Janja era pouco conhecida do entorno político de Lula. Ela é conhecida por militar pelos direitos das mulheres e pela proteção dos animais.

“[Ela] é uma pessoa muito politizada, tem uma cabeça política boa e é muito feminista", revelou Lula em setembro de 2021 em uma entrevista com o rapper Mano Brown.

Papel de Janja na eleição

Apesar de ter a sua participação na campanha questionada por alguns aliados de Lula em um primeiro momento, Janja teve um papel de destaque ao participar de diversos atos de campanha.

Rosângela é vista com um perfil oposto da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que preferia ficar fora dos holofotes. Marisa morreu em fevereiro de 2017, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

Foi dela a ideia de reeditar o famoso jingle eleitoral de Lula em 1989, regravado por vários artistas para a atual campanha e que foi apresentado no lançamento de sua pré-candidatura. Na época, disse que foi um presente de casamento.

Em atos de campanha, Janja não apenas acompanhava Lula, como discursava. Em um comício em Minas Gerais, rebateu uma fala de Michelle Bolsonaro sobre o papel da mulher como “ajudadora do esposo”.

Ativa nas redes, ela também fez a interlocução de Lula com artistas e influenciadores digitais. Ela também participou de reuniões de campanha e opinava sobre estratégias.

Qual deve ser a atuação de Janja no governo Lula

Em uma publicação no seu perfil do Instagram, Janja afirmou que quer ressignificar “esse conceito de primeira-dama”.

Durante a campanha, a socióloga deu pistas de como será a sua atuação no novo governo Lula. Temas como direitos das mulheres, combate à violência contra as mulheres, combate à fome e proteção aos animais devem estar no radar da nova primeira-dama.

Em entrevista ao portal UOL em julho, Lula disse que ela “tem que discutir com ele, tem que aconselhar, tem que brigar com ele”. O petista disse também que a mulher do presidente não deve ter um ministério. “Ela [Janja] é uma jovem senhora que tem pensamento próprio, tem cabeça boa, às vezes melhor que a minha. Ela terá a liberdade de pensar o que ela quer fazer para me ajudar”, explicou.

Casamento de Lula e Janja

O romance entre o político e a socióloga começou no final de 2017, durante um evento que reuniu artistas e ativistas de esquerda.

O casal tornou o relacionamento público somente em maio de 2019, quando Lula já estava há mais de um ano preso em decorrência de processos no âmbito da Lava-Jato. Janja protestava contra a prisão, escrevia cartas e visitava o petista.

Em novembro de 2020, quando o presidente eleito foi solto, Rosângela recebeu Lula na porta do local de sua prisão em Curitiba, onde se beijaram diante de uma multidão emocionada. "Eu quero apresentar para vocês uma pessoa de quem eu já falei, mas que nem todos vocês conheciam. Eu quero apresentar a minha futura companheira", disse Lula na época.

Os dois passaram a viver juntos. Janja e Lula se casaram em maio deste ano, em meio à pré-campanha à Presidência, em uma cerimônia que recebeu mais de 200 pessoas.

Janja é a terceira esposa de Lula. O presidente eleito se casou pela primeira vez em 1969 com Maria de Lourdes da Silva, que morreu dois anos depois do casamento após ter hepatite. Em 1974 Lula se uniu a Marisa Letícia, com quem teve quatro filhos. Ela faleceu em 2017 depois de um AVC.