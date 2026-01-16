Que horas sai o resultado do Enem?

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 05h28.
A espera de milhões de estudantes brasileiros acabou. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga nesta sexta-feira, 16, os resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025.
Ao todo, mais de 4,8 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2025.
Com o resultado do Exame, os estudantes podem ter para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni).
O gabarito oficial do primeiro dia foi divulgado em 13 de novembro. As respostas do segundo dia de prova foram reveladas no dia 20 de novembro.
O INEP não confirmou qual horário as notas serão divulgadas neste ano. As notas do Enem 2024 foram divulgadas a partir das 10h. Em anos anteriores, os resultados também foram revelados durante a manhã.
Os resultados individuais do Enem 2025 serão disponibilizados no dia 16 de janeiro de 2026.
Os estudantes poderão consultar o resultado oficial do Enem na página do participante. Veja o passo a passo:
O gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem foram divulgados no portal do Inep no dia 14 de novembro do ano passado. Mais detalhes podem ser encontrados no edital do Enem.
As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.