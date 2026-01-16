A espera de milhões de estudantes brasileiros acabou. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga nesta sexta-feira, 16, os resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025.

Ao todo, mais de 4,8 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2025.

Com o resultado do Exame, os estudantes podem ter para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni).

O gabarito oficial do primeiro dia foi divulgado em 13 de novembro. As respostas do segundo dia de prova foram reveladas no dia 20 de novembro.

Que horas sai o resultado do Enem 2025?

O INEP não confirmou qual horário as notas serão divulgadas neste ano. As notas do Enem 2024 foram divulgadas a partir das 10h. Em anos anteriores, os resultados também foram revelados durante a manhã.

Quando será divulgado o resultado do Enem 2025?

Os resultados individuais do Enem 2025 serão disponibilizados no dia 16 de janeiro de 2026.

Como consultar a nota do Enem 2025?

Os estudantes poderão consultar o resultado oficial do Enem na página do participante. Veja o passo a passo:

Passo 1: Acesse a página do Inep (https://enem.inep.gov.br/participante/) e clique em “Página do Participante — Entrar com gov.br”;

Passo 2: Insira seu CPF e clique em “Continuar”. Execute a validação do Captcha quando solicitado, digite sua senha e clique em “Entrar”;

Passo 3: Na nova versão do Gov.br, é preciso validar as permissões de acesso a dados. Clique em "autorizar";

Passo 4: Já logado na Página do Participante, clique em "Resultado 2024";

Passo 6: A página exibirá as notas de cada prova do Enem e da redação. Após 90 dias da data de divulgação também será possível realizar o download do espelho de redação com a correção detalhada.

O gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem foram divulgados no portal do Inep no dia 14 de novembro do ano passado. Mais detalhes podem ser encontrados no edital do Enem.

Como usar o Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Cronograma do Prouni 2026

Inscrição: 26 a 29 de janeiro

Primeira chamada: 3 de fevereiro

Segunda chamada: 2 de março

Lista de espera: 25 e 26 de março

Resultado da lista de espera: 31 de março

Cronograma Sisu 2026

Inscrição: 19 a 23 de janeiro de 2026

Chamada regular: 29 de janeiro de 2026

Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro de 2026

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.