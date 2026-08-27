Que horas é a sabatina de Lula no Jornal Nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é sabatinado pelo Jornal Nacional, da TV Globo, nesta quinta-feira, 27, a partir das 21h05, logo após o fim do telejornal.

A entrevista é conduzida pelos jornalistas Renata Vasconcellos e César Tralli e tem duração de 40 minutos, mesmo formato aplicado às demais sabatinas da rodada.

Como funciona a rodada de sabatinas

O calendário começou na segunda-feira, 24, com Romeu Zema (Novo), seguido por Ronaldo Caiado (PSD) na terça e Renan Santos (Missão) na quarta. Depois de Lula, é a vez de Flávio Bolsonaro (PL), na sexta-feira, 28, também no bloco seguinte ao telejornal. A rodada se encerra no sábado, 29, com Augusto Cury (Avante).

O que é sabatina?

A sabatina é uma entrevista em que uma autoridade ou personalidade responde a uma série de perguntas sobre diferentes temas de interesse público. No caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o formato permite abordar assuntos relacionados ao governo, à economia, à política e a outras questões em discussão no país.

Diferentemente de uma entrevista convencional, a sabatina costuma ser mais longa e aprofundada, com perguntas sucessivas que buscam explorar as posições, decisões e propostas do entrevistado.

Onde assistir

A sabatina vai ao ar ao vivo na TV Globo, com exibição simultânea na GloboNews e no G1. Depois do programa, a GloboNews exibe a Central das Eleições, com análise do desempenho do candidato.

O que motivou a presença de Lula

A ida de Lula ao estúdio ocorre dias após o presidente faltar ao primeiro debate entre presidenciáveis, promovido pela Band no domingo, 23. Flávio Bolsonaro também não compareceu ao confronto. Os dois lideram os principais cenários de segundo turno nas pesquisas.