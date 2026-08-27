Bitcoin volta a subir e chega aos US$ 79 mil após dois dias de correção

O bitcoin opera em alta nesta quinta-feira, 27, e volta a superar os US$ 79 mil depois de dois dias de correção. O site Coindesk destaca que 8% dos bitcoins em circulação atualmente foram adquiridos na faixa dos US$ 80 mil a US$ 82 mil, algo que pode gerar resistência, pois muitos investidores podem aproveitar o momento para vender suas criptomoedas agora que se recuperaram das perdas.

Do lado macroeconômico, os investidores se atentam ao simpósio de Jackson Hole, que começa hoje nos Estados Unidos e vai até sábado. O mais importante, contudo, é o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, amanhã, 28.

Hoje às 10h35 (horário de Brasília) o bitcoin subia 1,2% em um período de 24 horas, cotado a US$ 79.222 por unidade.

Em relatório, a equipe de análise da consultoria Vault Capital alerta que os lucros realizados dispararam com o preço do bitcoin trabalhando nos US$ 80 mil. “Foi quase US$ 1 bilhão realizado nos últimos sete dias, recorde de 2026 na média semanal, e quem está vendendo são principalmente os investidores de curto prazo, o mesmo grupo que acumulou barato na queda e agora está sacando com o preço uns 25% acima”, afirma Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault.

Para a consultoria, com o vendedor tirando dinheiro e o comprador precisando aparecer todo dia só para manter o preço onde está fica difícil continuar a alta. Camargos destaca que ontem o Delta de Volume Cumulativo Agregado (CVD, na sigla em inglês), que soma a diferença entre o volume de compras e vendas agressivas de várias corretoras ao mesmo tempo, fechou o dia com saldo vendedor pela primeira vez desde que a disparada do bitcoin começou.

“Coinbase, Binance, Bybit, OKX e Hyperliquid, todas terminaram o dia com venda líquida. Um dia vermelho não desmonta nada, e o preço inclusive segurou bem, o que mostra que a absorção ainda existe. Porém, virando sequência, a leitura muda, porque sem compras à vista essa região não se sustenta”, avalia o especialista.

ETFs registram 8ª entrada de capital seguida

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 232,2 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o oitavo pregão consecutivo de entrada de capital neste tipo de fundo, com um fluxo acumulado de US$ 2,8 bilhões.

O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 200,8 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi positivo em US$ 192,4 milhões, também no oitavo pregão seguido de entrada de capital.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas ficou estável nos 80 pontos de ontem para hoje, mantendo-se na zona que indica “extrema ganância” ou “euforia” do mercado.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok