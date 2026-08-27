Real Time Big Data: Marília tem 24%, Viana e Sávio, 13%, na corrida ao Senado em Minas Gerais

A ex-deputada estadual Marília Campos (PT) lidera a corrida por uma das cadeiras a que Minas Gerais concorre no Senado, nas eleições de 2026. Segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 27, a parlamentar aparece com 24% das intenções de voto no cenário consolidado, que considera primeiro e segundo votos.

A disputa pela segunda cadeira está mais acirrada. Carlos Viana (PSD) e Domingos Sávio (PL) registram 13% cada um, empatado tecnicamente com Marcelo Aro (PP), que soma 12%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A ex-deputada federal Áurea Carolina (PSOL) aparece na sequência, com 9% das menções, encostando no limite da margem de erro com Aro. Entre os demais nomes testados para o legislativo, Marco Antônio Superman (Novo) pontua com 4%.

Os pré-candidatos Ana Luiza do MLB (UP), Arcanjo Pimenta (MDB), Carlin Moura (Avante), Gustavo Galassi (PSDB), Manoel Carvalho (MDB) e Marcelo Heringer (PDT) registram 1% cada. Votos brancos e nulos somam 8%, e eleitores indecisos representam 11%.

Na análise separada de primeiro e segundo votos, Campos lidera com folga o primeiro voto com 31%, e o segundo voto com 17%. Os demais aparecem de forma mais pulverizada. Carlos Viana tem 16% dos primeiros votos, e Sávio, 14% dos segundos votos.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 22 e 26 de agosto de 2026, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo MG-07972/2026.