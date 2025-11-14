Brasil

Que horas começa o Enem? Segundo dia de prova é neste domingo, 16

Segundo dia de provas em questões de matemática e ciências da natureza; portões fecham às 13h do horário de Brasília

Enem 2025: segundo dia de provas é neste domingo (Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 19h18.

Mais de 4,8 milhões de candidatos devem participar do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 no domingo, 16.

A avaliação, aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), acontece por todo o país - em 1.804 municípios — em dois domingos consecutivos (dias 9 e 16).

Neste segundo, os participantes terão cinco horas (meia hora a menos do que o domingo anterior) para responder a 45 questões de matemática e ciências da natureza. 

Que horas começa e termina a prova?

Nos dois domingos, os portões abrem a partir do 12h e fecham às 13h, no horário de Brasília. Após esse período, nenhum candidato consegue entrar. 

A prova começa, pontualmente, às 13h30. Neste domingo, os candidatos terão até 18h30 para finalizar o exame e preencher o gabarito. É permitido sair da sala a partir das 15h30 — sem levar o caderno de questões. Para sair com ele, o candidato precisa esperar até 18h.

Atenção aos fusos

Candidatos que realização o exame em estados que não seguem o horário de Brasília devem ficar atentos.

Em Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte do Amazonas (Manaus, por exemplo) a prova começa às 12h30, seguindo o horário local.

Já no Acre, o Enem começa às 11h30, de acordo com o horário local.

