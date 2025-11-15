Enem 2025: o que pode ou não levar para o segundo dia de prova?

O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 acontece no domingo, 16. A prova terá 45 questões de matemática e ciências da natureza que devem ser realizadas em cinco horas.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) define obrigações do estudante no dia da prova e o que é permitido e o que é proibido levar. A EXAME listou os itens obrigatórios e proibidos para que os participantes não sejam pegos de surpresa.

O que levar para o Enem 2025?

uma caneta esferográfica de tinta preta e de tubo transparente ;

; um documento original com foto.

Além disso, o Inep recomenda que o participante leve o cartão de confirmação impresso.

Qual caneta pode levar para o Enem?

O participante deve levar uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Pode levar lápis para o Enem?

Lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais e impressos não podem ser utilizados no dia da prova. Caso o estudante leve, será necessário colocar os itens dentro do porta-objeto fornecido pelo aplicador.

Pode levar comida para o Enem 2025?

Lanches e bebidas não alcoólicas são permitidos, desde que possam ser vistoriados pelos fiscais do Inep.

Pode ir de chinelo no Enem?

O Inep não impõe nenhuma restrição quanto ao calçado. O estudante pode usar o que for mais confortável. Apenas acessórios que cubram a cabeça, como bonés e toucas, são proibidos, com exceção de itens religiosos, como burca, véu e quipá.

O que é proibido levar no Enem?

É proibido levar armas e bebidas alcoólicas. Celulares e outros aparelhos eletrônicos devem permanecer desligados e dentro do envelope porta-objetos.

Quais são motivos de eliminação do Enem?

Será eliminado do Enem, a qualquer momento, o participante que: