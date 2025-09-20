Brasil enfrenta onda de tempestades com risco de tornados nesta semana

A onda de tempestades se desloca para o Centro-Oeste e Sudeste no decorrer da semana (Agência Brasil/Reprodução)
Repórter de ESG
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 18h59.
Uma intensa onda de tempestades coloca as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste em estado de alerta, com previsão de temporais severos e risco de formação de tornados nos próximos dias. A instabilidade climática tem início no Rio Grande do Sul ainda neste fim de semana e deve avançar para outras regiões no início da semana.
De acordo com a MetSul Meteorologia, o fenômeno é causado pela presença de ar quente e úmido combinado com baixa pressão atmosférica. A partir de domingo, um ciclone deve se formar na região do Uruguai, intensificando a instabilidade no sul gaúcho e trazendo risco de chuva forte e granizo.
Na próxima segunda-feira, todo o Sul deve começar o dia com precipitações, embora Santa Catarina e Rio Grande do Sul tenham possibilidade reduzida de temporais mais intensos. O sistema meteorológico ganha força conforme avança para o interior do país.
A onda de tempestades se desloca para o Centro-Oeste e Sudeste no decorrer da semana, levando chuva intensa para essas regiões.
A MetSul alerta para a possibilidade de tempestades fortes a severas, com potencial para formação de "supercélulas de tempestade" - fenômeno capaz de gerar tornados e correntes de vento perigosas.
A Região Norte também pode registrar temporais isolados.