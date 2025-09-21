Brasil

'Grande perigo': RS, Paraná e Santa Catarina devem ter ventanias e tempestades, diz Inmet

Inmet alerta para chuvas fortes e até granizo em razão de ciclone extratropical. Veja previsão para os próximos dias

Com mais chances de tempestade, há risco de queda de árvores, falta de energia elétrica e danos a plantações. (AFP/AFP)

Redação Exame

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 12h04.

Última atualização em 21 de setembro de 2025 às 12h07.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo, 21, alerta de grande perigo (vermelho) para tempestades e granizo em regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Um ciclone extratropical e uma frente fria chegam hoje ao Brasil e devem causar instabilidade em quase todo o país.

O alerta de perigo vale até as 6h00 da segunda-feira, 22. Há risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h, e queda de granizo.

As regiões mais afetadas, segundo o instituto, serão: Serrana, Oeste Catarinense, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-grandense, Nordeste Rio-grandense, Sudeste Paranaense, Norte Catarinense, Sudoeste Paranaense e Centro-Sul Paranaense (veja os municípios aqui).

Com mais chances de tempestade, há risco de queda de árvores, falta de energia elétrica e danos a plantações.

Reprodução de área com alerta de grande perigo, segundo o Inmet (Inmet/Divulgação)

Como proceder diante do alerta do Inmet?

De acordo com o Inmet, o ciclone surge sobre o oceano, próximo à costa brasileira. Já a frente fria nasce sobre o interior do Sul do Brasil e deve se difundir pelo Paraguai e Argentina.

Em casa de pancadas de chuva fortes, o Inmet recomenda:

  • Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;
  • Observe alteração nas encostas;
  • Permaneça em local abrigado, e em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido a leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

Para obter mais informações e procurar ajuda se necessário, o telefone da Defesa Civil é 199 e do Corpo de Bombeiros é 193.

Alertas do Inmet

O instituto também emitiu dois alertas de perigo (laranja) neste domingo. Em um deles, vale para regiões que se estendem do norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e Noroeste de São Paulo.

O aviso, nesse caso, se inicia às 15h deste domingo, 21, e prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. 

O outro engloba quase toda a região Sul do país e vale para todo o domingo, de 00h até 23h59.

Um alerta de perigo potencial (amarelo) também foi emitido. Nesse caso, engloba regiões que vão do sul de Rondônia a quase a totalidade dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e um trecho do norte do Rio Grande do Sul (veja aqui).

Próximos dias

Segundo o Inmet, a segunda-feira, 22, terá um avanço de uma frente fria para as regiões Sudeste e Centro-Oeste. "A previsão é de ocorrência de tempestades no centro e sul de Mato Grosso do Sul e no Estado de São Paulo", diz nota do instituto.

Segundo o Inmet, chuvas fortes persistirão em Santa Catarina e Paraná, enquanto no Rio Grande do Sul a precipitação, se concentra no norte do estado.

Na terça-feira, 23, haverá queda de temperatura em toda Região Sul e no sul do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, com condição de geada fraca nos planaltos de Santa Catarina e do Paraná.

