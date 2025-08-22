Quando começa a primavera em 2025? Saiba a data e o horário

Os vários dias frios na capital paulista reascendem a pergunta: quando é que o inverno acaba e começa a primavera?

A ocasião é conhecida como a estação das flores, quando várias delas — de diversos tipos — começam a desabroxar e a transformar o ambiente, deixando-o mais colorido e convidativo. Mas também marca o início da mudança de temperaturas: menos frio e mais calor moderado.

Além das flores, a primavera é marcada por temperaturas amenas e elevação de umidade e chuvas, embora o calor também aumente gradativamente para a chegada do verão.

Que dia começa a primavera?

No Hemisfério Sul, a primavera começa entre os dias 22 e 23 de setembro e termina entre 21 e 22 de dezembro. Neste ano, a estação terá início na sexta-feira, 22, uma sexta-feira.

O horário exato para o começo da primavera é às 15h19. O momento é também conhecido como equinócio da primavera, que consiste em um fenômeno astronômico quando dia e noite têm a mesma duração. Com a transição de inverno para primavera, dias e noites têm duração de 12 horas.

Chuvas mais frequentes

Menos do que no outono, mais ainda assim presentes, as chuvas são características dessa estação. São motivadas pelo aumento do calor, que por sua vez aumenta a umidade. Elas são essenciais para crescimento das plantas e flores, além de ajudarem na revitalização dos solos após o período de poucas chuvas no inverno.